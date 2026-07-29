Ourense colma de medallas a Ferrolterra

Jose Manuel Rouco, en una imagen de archivo, logró una medalla de plata en Ourense Cedida

Los ciclistas de Ferrolterra continúan cosechando logros en cualquier competición a la que van. En esta ocasión, una pequeña delegación comarcal se desplazó hasta Ourense para disputar el Campeonato de Galicia de DHI 2026-Xunqueira de Espadanedo y los resultados no pudieron ser mejores. En concreto, los cuatro deportistas que fuera no se bajaron del podio.

La competición comenzó de la mejor manera con la victoria del pontés Manuel Pellón en máster 30. Quienes se quedaron a las puertas de conseguirla fueron Manuel Rouco (Cambre), en infantil, y Carla Hermida (Náutico de Narón), en cadete femenino, que ocuparon los segundos puestos. Por último, la participación de Ferrolterra se saldó con el tercer puesto de Andrés Quintela (Rocasport Giant) en élite.

De igual manera, en Moaña, con motivo del V Domaio Heroia Desafío Delio Fernández, hubo representación comarcal, con Alejandro González (Cambre-Sibuscascoche) finalizando entre los quince mejores ciclistas júniors.