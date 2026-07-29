El BBCA presenta sus nuevos entrenadores

Isma Fernández, durante su etapa como jugador Jorge Meis

La nueva temporada para los dos equipos séniors del BBCA se presenta muy ilusionante. El club ferrolano anunció la llegada de dos entrenadores que quieren, como mínimo, replicar los éxitos de sus predecesores. Así, en el cuadro femenino, que competirá en Primera División, Samuel Penín será el encargado de dirigirlo, mientras que al conjunto masculino, que seguirá en la Primera División gallega, lo hará Ismael Fernández, que hasta la temporada pasada jugaba en el Costa Ártabra.

La llegada de Penín supone una vuelta a los orígenes, pues el técnico ya había comandado al equipo en etapas anteriores. Para el nuevo entrenador, que llevaba cinco años alejado de los banquillos, esta oportunidad “no sólo supone volver al baloncesto, sino regresar a un club que es casa. No creo que haya un sitio mejor. Este año vamos a competir lo máximo posible, asentarnos en la categoría y afrontarla sin complejos”, declaró.

Por su parte, Isma Fernández vivirá su primera experiencia como técnico después de colgar las botas este mismo verano. El exjugador se mostró contento, al tiempo que indicó que “no nos marcamos objetivos clasificatorios, sino que lo primero es recuperar una identidad y que el equipo tenga una forma de competir reconocible y los resultados serán consecuencia del trabajo”.