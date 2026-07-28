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Hípica

Último día de inscripción para el Nacional tres estrellas y el de ponis

Estas dos competiciones, enmarcadas dentro de Equiocio, se disputarán entre el 7 y el 9 de agosto

Redacción Ferrol
28/07/2026 04:25
Imagen de la pasada edición de Equiocio
Imagen de la pasada edición de Equiocio
Daniel Alexandre
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Cada vez queda menos tiempo para que se celebre la 35 edición de Equiocio Ferrol y eso implica que los plazos de inscripción para las distintas pruebas que hay llegan a su fin. De hecho, mientras que ayer se cerró la anotación para el concurso de salto territorial, hoy lo hará para el Nacional de salto de ponis –se puede apuntar en la página de la Federación Hípica Galega– y el Nacional de Salto tres estrellas Cidade de Ferrol –se realizará a través del portal web que tiene la Real Federación Hípica Española–.

Respecto a la primera de las competiciones, que será valedora para la Copa Campeones, se disputará en la pista central del certamen entre el 7 y 9 de agosto y contempla un total de 24 pruebas oficiales repartidas en ocho categorías, sobre alturas que irán desde los 0,45 hasta 1,20 metros. Asimismo, la organización especificó que en función de la altura, variará la edad de los deportistas –a partir de los seis hasta los dieciséis años– y también el nivel mínimo de galope requerido. Además, recordaron que se establece un tope máximo de tres caballos por jinete o amazona. 

Mientras tanto, respecto al Concurso Nacional de Salto tres estrellas, que será la única prueba de este estilo que se celebre en territorio gallego, tendrá lugar en las mismas fechas, pero en una pista de hierba natural de 75x50 metros. En esta prueba se incluirán una docena de pruebas, sobre alturas de 1,10; 1,20; 1,30; 1,35 y 1,40 metros. La más exigente volverá a ser el Gran Premio Cidade de Ferrol, que está programado para el domingo 9 de agosto al mediodía. 

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