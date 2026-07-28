Triplete de metales nacionales para el ferrolano Nicolás Astigabarría

Nico Astigarrabía, en una imagen de archivo, ganó un oro, una plata y un bronce en el Nacional Jorge Meis

La comarca no se quiere bajar de su nube de medallas nacionales. Después de los éxitos cosechados en los campeonatos infantil y alevín, ahora llegan los de la categoría júnior. En esta competición estatal, dirimida en Sabadell, el Marina Ferrol, gracias a Nicolás Astigarrabía, cosechó tres medallas y las tres de distinto color.

Además, no estuvo solo, ya que el deportista del Náutico de Narón, Daniel Meizoso, también se desplazó hasta tierras catalanas. Precisamente, el naronés fue el primero en participar en este Nacional en el que hubo mucho nivel. Meizoso compitió tanto en 50 como en 100 metros espalda. Aunque lo intentó hasta el final, no logró la clasificación para la final. Aun así, finalizó en las dos pruebas dentro de los cincuenta mejores.

Pero, sin duda, la alegría de Ferrolterra llegó con el ferrolano Nico Astigarrabía. El del Marina Ferrol arrasó en su modalidad fetiche, la braza. Desde el inicio se pudo observar que venía a ganar y llevarse todas las victorias. Y así lo demostró en la primera prueba, ya que se adjudicó el oro en los 100 metros braza después de establecer la mejor marca gallega al parar el crono en 1:04.15.

Eso le animó para su participación en el 50. En esta ocasión, el ferrolano se vio superado en los últimos instantes por Luis Anaya (Axarquia), llevándose así la medalla de plata. Pero ahí no quedó la cosa, pues todavía le quedaban los 200 braza donde volvió a exhibir su poderío, lo que le ayudó a sumar su tercera presea, al finalizar tercero. Sin duda, un gran campeonato para el joven del Marina Ferrol.