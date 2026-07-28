Múltiples éxitos para la delegación comarcal

Foto de familia del combinado gallego, en la que está Diego Monzón, tras ser campeona en el Nacional de selecciones autonómicas Cedida

Da igual si es un Campeonato de España de jóvenes promesas por selecciones autonómicas o si es el Circuito de piragüismo de la Deputación da Coruña o la Liga Galega de kayak mar, el resultado siempre ese el mismo gracias a la aportación de los deportistas de la comarca y de sus clubes: el Firrete, el Cabanas KDM y el Piragüismo Narón.

El intenso fin de semana que vivió la delegación de Ferrolterra no pudo empezar de mejor manera, con la selección gallega triunfando en el CESA. En el combinado irmandiño se encontraba el palista del Firrete Diego Monzón, que ayudó a que Galicia se adjudicase el título gracias a los puntos que consiguió en la prueba de K1 3.000. Esa fue la mejor manera de comenzar, pero al mismo tiempo en Ames, sus compañeros de club también sobresalían en la II Regata del V Circuito de Piragüismo da Deputación da Coruña.

Por ejemplo, en la categoría infantil en K1 1.500, el naronés Oskar Niebla se llevó la victoria, con el deportista del Firrete Juan Allegue en la tercera posición. Además, su compañero Raúl Pérez finalizó en el segundo lugar en la final B. Mientras tanto, en la división masculina alevín, Unai Penabad (Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes) se adjudicó el triunfo tras imponerse a Nuno Castro y a los naroneses Nizan Dopico y Martín Pedre. De igual manera, en la final B, hubo doblete local gracias al pontés Javier Filgueira y a Lucas Díaz (Narón).

Mientras tanto, entre los benjamines sobresalieron en la categoría masculina Martín Ferro, que fue segundo, y Adrián Santos, cuarto, mientras que en la femenina Vega Rodríguez ocupó el primer puesto, seguida de Maya Allegue, con Iria Pérez, liderando la final B. Los éxitos en esta prueba provincial se cerraron con Lola Bustillo y Celia Ventura, que acabaron segunda y tercera, respectivamente en prebenjamín.

Liga Galega de kayak

Por último, el pasado fin de semana se cerró con una nueva jornada de la Liga Galega de kayak de mar, que se celebró en Cabanas. Allí, en territorio local, la delegación tampoco falló en su cita con los primeras lugares. Así, en sénior mixto, Zeltia Marta y Brais Couce fueron terceros en el K2 sénior, un puesto más bajo de lo que cosechó la dupla formada por José Manuel Ferreira y Ana Niebla, que acabó segunda en veteranos.

Los éxitos siguieron llegando en la categoría cadete gracias a la victoria de Sergio Diniz y Marco Canosa, y al tercer puesto de Antón Couce y Hugo Suárez, en K2. En esa misma modalidad, pero en la división de veteranos, la pareja formada por los hermanos López Anca (Valentín y Mateo) se hicieron con el segundo puesto, mientras que Hugo Méndez y Hugo Rivas fueron cuartos, a nada del podio. Esta competición se cerró con la victoria de Iván Rivas en el K1 tradicional 10.000. Sin duda, unos grandes resultados para la comarca en un fin de semana lleno de piragüismo de mucho nivel.