La mala suerte priva a Brais García de conquistar el título gallego

Brais García, en acción durante la prueba lucense ¡ Cedida

La mala fortuna se cebó con Brais García García en Outeiro de Rei. El piloto local, que tenía opciones de conquistar el Campeonato Gallego, tuvo un fin de semana muy complicado al acabar último en la primera carrera y sufrir una avería en la segunda. Aun así, se llevó un subcampeonato muy trabajado.

La competición no empezó nada bien para el corredor del Squadra Racing, ya que a pesar de mostrar un ritmo muy bueno durante los libres y gran parte de la carrera, uno de sus competidores le echó de pista y provocó que se quedase sin opciones del título. Aun así, se levantó y luchó con todo en la siguiente cita, pero nuevamente el infortunio se cruzó en su camino, debido a que sufrió un avería mecánica cuando rodaba en la segunda posición. A pesar de eso, pudo sumar los puntos suficientes para ser subcampeón.

De igual manera hubo otros representantes en Outeiro de Rei. Por ejemplo, en la categoría ‘rookie’ llegaron dos grandes resultados gracias a Minh Pita Tenreiro, que acabó segundo en las dos pruebas, y Markos Castro Rico, que fue quinto y sexto. En la categoría mini, Iker Fraga Villares acabó decimotercero en la primera carrera, mientras que en la división júnior tanto Uxío Freire como Óscar Martínez García acabaron entre los veinte mejores participantes.