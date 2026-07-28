La Bandera de Ferrol regresa a su lugar de origen

Andrea Loureiro, Ricardo Aldrey y Javier Janeiro, durante la presentación de la bandera Cedida

Vuelta a los orígenes. Así se puede describir la decimoctava edición de la Bandeira Cidade de Ferrol y octavo Memorial Miguel Derungs. Y es que tal como anunciaron el concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrey; la presidenta del Remo A Cabana-Ferrol, Andrea Loureiro; y el vicepresidente del club, Javier Janeiro, esta nueva regata se volverá a disputar, este sábado a las 18.30 horas, en la ensenada da Cabana.

Esta prueba, perteneciente a la Liga Galega de traineiras, reunirá a nueve de las mejores embarcaciones autonómicas y a una, lo que supondrá una participación de más de 200 deportistas. Todos ellos se enfrentarán a 5.553 metros y cinco ciabogas en las que buscarán hacerse con una bandera para la que Cabo da Cruz, en la Liga A, parte como principal favorito para la victoria.

Respecto al recorrido, la presidenta del A Cabana, señaló que “este ano volvemos ao lugar orixinal despois de que rematasen as obras da pasarela do tren. Este retorno propiciará que todas as embarcacións se atoparán prácticamente as mesmas condicións, xa que non hai diferencias nin entre as rúas nin nos longos de ida e volta, o que garantiza que todas as tripulacións poderán dar o seu máximo sen problemas”.

Por último, el vicepresidente deseó que “esperemos que en la regata de casa continuemos con nuestra progresión y consigamos un gran resultado ante nuestra gente. De momento los chicos lo están haciendo muy bien y esperemos que siga así porque la salvación, que es nuestro objetivo, está muy cara”.