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Diario de Ferrol

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Voleibol

El Rei da Granxa vuelve a ser un éxito

La segunda edición de este evento cautivó a propios y a extraños

Redacción Ferrol
27/07/2026 19:32
Los participantes lo dejaron todo en la pista para hacerse con la victoria
Los participantes lo dejaron todo en la pista para hacerse con la victoria
Emilio Cortizas
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La segunda edición del Rei da Granxa volvió a ser todo un éxito. Este torneo organizado por Marcos Blanco en San Sadurniño reunió a algunos de los mejores jugadores de vóley playa que hay en Galicia para que demostrasen su nivel. 

Con un formato continuo, este evento comenzó a las 9.00 horas y acabó de madrugada, en una larga jornada en la que no faltó la música, la diversión y la pasión. Así, en la parcela deportiva hubo dos ganadores: en la Liga de Oro, que era para los mejores equipos, triunfó el Abasisters, que superó en la final al Medio Míticos, con Joseadores en el tercer lugar. 

Mientras tanto, en la Liga de Plata venció Los Diablos, que ganaron a Generación JB. En esta categoría cerró el podio Tekinologia. Sin duda, esta nueva edición no dejó indiferente a nadie y muchos ya están buscando repetir para el próximo año. 

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