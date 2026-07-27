Ares y As Pontes triunfan en el Mundial de Vaurien

Imagen del podio de la categoría femenina del Mundial de la clase Vaurien Cedida

La vela comarcal volvió a brillar en la escena internacional, concretamente en el Campeonato del Mundo de la clase Vaurien que se disputó en la localidad alemana de Travemünde, a orillas del mar Báltico. Hasta allí se desplazaron representantes del Club Náutico Ría de Ares y del Club de Vela Fluvial As Pontes para dejar el nombre de Ferrolterra en lo más alto posible. No en vano, sumaron una plata y dos bronces en un Mundial que reunió a 60 tripulaciones de nueve países distintos, por lo que no era nada fácil cosechar esos éxitos.

Durante una semana de intensa competición, con condiciones cambiantes y exigentes, todos los participantes tuvieron que afrontar diez pruebas que requerían lo mejor de sí mismos para conseguir una medalla o, al menos, una buena posición en la general. A pesar de eso, los representantes comarcales no sintieron ni miedo ni presión, sino una motivación que les llevó a dejar su huella en esta clase, que está proporcionando muchos éxitos a la vela gallega debido al gran trabajo que están realizando los distintos clubes durante los últimos años para potenciar este deporte.

El Club de Vela Fluvial de As Pontes tuvo un papel muy destacado en la categoría femenina, ya que sus regatistas Alba Abril y Paula González se hicieron con la medalla de plata, proclamándose así subcampeonas del mundo tras una gran actuación. Asimismo, los logros ponteses no acabaron ahí, puesto que la tripulación formada por Jimena Abril, junto con la viguesa Mencía García, del Real Club Náutico de Vigo, acabaron en la tercera posición en esa misma categoría.

A estos grandes resultados, se le sumó otro bronce, el que lograron los representantes del Club Náutico Ría de Ares, Adrián Gregorio y Antón Dopico, en la división juvenil. La dupla aresana se aupó a ese tercer lugar después de superar en una intensa lucha a la tripulación italiana, formada por Tomasso Zummo y Tommaso Bellucci. Sin duda, estos éxitos cosechados en Alemania responden al gran trabajo que hacen tanto desde el club de As Pontes como desde el de Ares en la promoción y formación de este deporte.