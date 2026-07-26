La delegación comarcal regresa de Calahorra con la mochila llena de medallas

Irene García Nebril, del Delikia, venció en la categoría cadete del acuatlón Cedida

Los Campeonatos de España de duatlón cros, triatlón cros y acuatlón proporcionaron muchas alegrías a la delegación comarcal que acudió a Calahorra, lugar donde demostraron su poderío. Representado por el Náutico de Narón, el Triatlón Ferrol y el Delikia, que contó con deportistas de Cedeira, todos los atletas de la zona sacaron su máximo nivel para volver a casa con la mochila llena de medallas de diferentes colores.

Este frenético fin de semana comenzó con el Nacional de duatlón, en el que Nerea Rodríguez se quedó a las puertas del podio tras ser cuarta en la categoría juvenil. No conforme con ese resultado, la del Náutico de Narón repitió presencia en el acuatlón, una modalidad en la que llovieron los metales. Así, en la división cadete, Irene García (Delikia) y Vega Carnero (Náutico de Narón) firmaron un doblete en las dos primeras posiciones en cadete, con Itziar Fernández, Roque Caneiro y Nuria Ramos en el "top 25".

Pero eso no fue todo, ya que Irene Redondo, en júnior, y Celine Aude Senia, en élite, consiguieron dos bronces. Además de un octavo puesto de Irea Alén y el vigesimoprimero de Sabela Pérez. Por último, la competición se cerró con el triatlón cros, donde Lucía Piñón finalizó en la segunda plaza en élite, mientras que Nerea Rodríguez, fue decimotercera en juvenil, con Antonio Souto acabando entre los cuarenta mejores deportistas.