Belén Toimil consigue su séptimo título nacional consecutivo al aire libre

Belén Toimil, en el momento de lanzar RFEA

No hay quien pare a Belén Toimil. La mugardesa volvió a estar intratable y conquistó su séptimo título nacional seguido al aire libre para acumular el decimotercero de su carrera, todo un hito difícil de superar. Además, se le unió una tercera posición de Pedro Osorio en el 800.

A pesar de ese resultado final de la lanzadora local, lo cierto es que su concurso en este Campeonato de España de Málaga empezó con un nulo, que la situó en la última plaza. Con todo, la del Playas de Castellón pidió calma, pues sabía que quedaba mucho por delante. Desde ese lugar fue viendo como sus rivales conseguían lanzamientos válidos.

Pero eso tampoco le importó a la mugardesa, ya que en la segunda oportunidad que tuvo se fue hasta los 16,47 metros para situarse como líder con casi un metro de diferencia respecto a Fiona Villarroel (15.55), segunda clasificada. A partir de ahí, Toimil, que mejoró sus registros –el mejor fue un 16,67–, se encaminó a un nuevo título nacional, el séptimo seguido al aire libre.

De igual manera, también hay que destacar el papel que realizaron otros representantes de la comarca como Pedro Osorio, que acabó tercero en el 800 tras una grandísima carrera en la que la victoria se le escapó en los últimos cien metros, o la quinta posición que cosechó María Barrios en triple salto. También estuvieron en la cita malagueña, aunque no tuvieron tanta fortuna Anxo Lado y Adrián Díaz, del Atletismo Narón; Francisca Segura, Nuria Muntaner, Inés Oitaven, Ana Carvajal, Noelia Medina, Diana Jiménez y Roxana Martínez, del Ría Ferrol.