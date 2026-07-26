Ares brilla en la bandera de Getxo

Imagen de archivo de la trainera del Remo Ares Aitor Arrizabalaga / ACT

Después de una caótica y dura jornada en Gipuzkoa, esta Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia fue más tranquila y más beneficiosa para un Remo Ares que acabó en la quinta posición.

Con algunos cambios en la alineación, Pendo buscó que sus pupilos estuviesen frescos para una regata en la que confiaban en poder sacar un gran resultado, después de su buen hacer en las últimas semanas. Con todo, al contrario que pasó previamente en la Eusko Label Liga, hubo una trainera inesperada en la primera tanda, un Bermeo que suele competir con los mejores. Eso propiciaba que el primer puesto iba a ser muy complicado de lograr debido al alto nivel.

Aun así, los aresanos no le tenían miedo a nada y fueron a por todas, igual que Chapela y Lekittarra. Este trío, que estaba acostumbrado a competir entre ellos, sabía que tenían que dar un poco más de lo normal para poder luchar. Eso hicieron en la primer largo, en el que todas las embarcaciones salieron al máximo, pero la potencia de vatios de Bermeo se hizo notar y rápidamente se escapó, Lekittarra casi pisándole los talones, a unos dos segundos, mientras que Ares cayó a siete y Chapela a diez, ya que no era capaz de aguantar ese ritmo tan alto.

Así, en el primer paso por la ciaboga la igualdad fue más grande de lo esperado. Porque los de Pendo, tras un viraje casi perfecto, cogieron una ola que les impulsó a liderar el largo de vuelta durante una gran parte. En cuanto la perdieron, Lekittarra, que hizo un grandísimo esfuerzo para no perder comba, recuperando ese liderato por delante de un Bermeo que se vio sorprendido por la actuación de unos rivales a los que estaba acostumbrado a medirse.

Conforme se fueron acercando al segundo giro, las tres traineras llegaron casi a la par, pero en el momento de clavar para rotar, Lekittarra entró un poco pasado y eso lo aprovecharon sus dos contrincantes por la victoria de la manga, que se escaparon ligeramente. Ares, pagando un poquito ese esfuerzo, se descolgó un poco de un Bermeo que cambió el ritmo y empezó a demostrar todo su nivel. Con ellos escapados, empezó una lucha entre los de Pendo y los de Lekeitio, durante los dos últimos largos. La lucha fue intensa, con invasiones de calles y avisos de los jueces.

Ninguna quería ceder, pero en los últimos quinientos metros, los aresanos se fueron desfondando hasta caer a seis segundos, que ya no fueron capaces de recuperar. Aun así, completaron una gran regata, continuando con su inercia positiva. Finalmente, Bermeo impuso la lógica y venció la tanda con un tiempo de 20:42.98, seguida de Lekittarra (21:00.86), Ares (21:11.88) y una Chapela (21:31.32), que volvió a cerrar otro fin de semana complicado.

Muchas sorpresas

A pesar de ya haber competido, los de Pendo no perdieron ni un ápice de tensión, pues se jugaba mucho en la segunda see, en la que competían San Juan y Santurtzi, dos de los rivales con los que puede luchar en la clasificación. De hecho, el segundo de ellos es un asiduo rival en la tanda que abre las banderas. Por ello, confiaban en que marcasen un tiempo similar a ellos y así superarlos en la general.

De hecho, tras el primer paso por la ciaboga, las cuatro embarcaciones marcaron un tiempo peor que sus predecesoras, incluso una Getaria que dominaba con solvencia. Eso abrió las puertas de conseguir un buen puñado de puntos. En el segundo largo, la situación se mantuvo igual, con Santurtzi, San Juan y Ondarroa marcando peores registros.

Eso sí, todavía queda mucha tanda por delante y los aresanos no querían ilusionarse demasiado, pero había posibilidades de dejar a alguna por detrás y así lo hicieron, ya que Ondarroa y San Juan se desfondaron, mientras que Santurtzi los superó por dos segundos.

Por último, fue el turno de la serie de honor, que se suponía que iban a arrasar, pero no fue así, ya que se encontraron con un mar mucho más complicado y todos marcaban peor tiempo que Bermeo, que ya se veía con la bandera. Eso siguió así hasta el final, con los de Urdaibai ganando en Getxo y con un Ares cosechando un grandísimo quinto puesto, que le permite abandonar el farolillo rojo de la clasificación.