Allegue y Delgado se quedan sin el premio de las medallas en el Europeo de Hungría

Pedro Delgado (derecha), Diego Feijoo, David Cosmos y Martín González, en una imagen de archivo RFEP

Pedro Delgado y Oscar Allegue volvieron a situar el nombre de su club –el Náutico Firrete–, el de su casa – Pontedeume– y el de la comarca entre los mejores del continente. Y es que ambos palistas realizaron un grandísimo Campeonato de Europa júnior y sub 23 que cerraron con una octava posición en el K4 500 y con una séptima plaza en K1 500.

Solo eran dos representantes de Ferrolterra, pero eso les bastó para dejar su impronta, para dejar el sello de una calidad que está pulida a base de talento, esfuerzo y trabajo. Sin esos tres elementos ninguno de los dos hubiese llegado hasta esas finales continentales que se disputaron en la localidad húngara de Szeged. El primero en salir a demostrar todo eso fue Allegue, que participaba en el K1 500 sub 23 en el que había muchísimo nivel. Eso no asustó al eumés, que salió a por todas, pues quería conseguir una medalla.

El del Firrete tiró con todo lo que tenía para luchar de tú a tú con el húngaro Balint Kollek, el ruso Dmitrii Avdeev o el alemán Lucas Kluge, los grandes favoritos para luchar por la victoria. Estos tres partían con ventaja por lo visto anteriormente, ya que habían arrasado en las eliminatorias. Los pronósticos fueron acertados, puesto que se adjudicaron las tres primeras posiciones, con cierta facilidad. Óscar peleó hasta el final, pero el cansancio acumulado le pasó factura y le relegó a una séptima posición.

Unas horas después fue el turno de su compañero y amigo Pedro Delgado, que compitió en el K4 júnior, junto a Diego Feijoo, David Cosmos y Martín González. El cuarteto nacional, que estaba en la pelea por la victoria, quería culminar su gran campeonato con un oro. Sin embargo, las cosas se torcieron al poco de salir, ya que no estaba en una gran calle y eso le lastró mucho durante toda la carrera. Así, aunque los cuatro intentaron dar lo mejor de sí mismos y lograr una remontada espectacular, no pudieron hacerlo y se conformaron con un octavo puesto que deja un sabor amargo a un gran certamen europeo.