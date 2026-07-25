 Óscar Allegue se une a Pedro Delgado en la final del Europeo

Allegue, en el Mundial de Canadá recientemente Cedida

El piragüismo comarcal tendrá un representante en la final K1 de 500 metros de distancia del Campeonato de Europa sub 23 y júnior que se celebra en la localidad húngara de Szeged. Óscar Allegue, palista del Náutico Firrete, consiguió su clasificación para la prueba definitiva, que se celebra mañana domingo, tras una regata en la que acabó ocupando la tercera y última plaza que da acceso a la final del torneo.

Allegue terminó la regata con un tiempo de 1:39.683, algo menos de tres décimas de ventaja sobre el francés Noé Martin y a poco más de seis del segundo clasificado, Lucas Klige, que pasa a la final de mañana domingo –9.20 horas–, al igual que el más rápido de la semifinal, el ruso Dmitrii Avdeev. El deportista del Firrete no pudo hacer doblete posteriormente con el K4, en el que formaba con Ernesto Goribar, Rubén Escudero y Mauro Domínguez, que se quedaron muy lejos, a casi cuatro segundos, de la tercera posición que clasificaba para la final de la competición. Allegue no será la única presencia eumesa en la ronda definitiva húngara.

Su compañero de club, Pedro Delgado –que compite en categoría júnior– también peleará por el oro en el K4, en el que hace equipo con David Cosmos, Diego Feijóo y Martín González. En su caso, la salida es a las 16.50 horas.