Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Piragüismo

 Óscar Allegue se une a Pedro Delgado en la final del Europeo

Ambos palistas pelearán este domingo por las medallas

Redacción Ferrol
25/07/2026 12:20
Allegue, en el Mundial de Canadá recientemente
Allegue, en el Mundial de Canadá recientemente
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El piragüismo comarcal tendrá un representante en la final K1 de 500 metros de distancia del Campeonato de Europa sub 23 y júnior que se celebra en la localidad húngara de Szeged. Óscar Allegue, palista del Náutico Firrete, consiguió su clasificación para la prueba definitiva, que se celebra mañana domingo, tras una regata en la que acabó ocupando la tercera y última plaza que da acceso a la final del torneo. 

Allegue terminó la regata con un tiempo de 1:39.683, algo menos de tres décimas de ventaja sobre el francés Noé Martin y a poco más de seis del segundo clasificado, Lucas Klige, que pasa a la final de mañana domingo –9.20 horas–, al igual que el más rápido de la semifinal, el ruso Dmitrii Avdeev. El deportista del Firrete no pudo hacer doblete posteriormente con el K4, en el que formaba con Ernesto Goribar, Rubén Escudero y Mauro Domínguez, que se quedaron muy lejos, a casi cuatro segundos, de la tercera posición que clasificaba para la final de la competición. Allegue no será la única presencia eumesa en la ronda definitiva húngara. 

Su compañero de club, Pedro Delgado –que compite en categoría júnior– también peleará por el oro en el K4, en el que hace equipo con David Cosmos, Diego Feijóo y Martín González. En su caso, la salida es a las 16.50 horas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620