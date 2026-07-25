Mugardos vuela en casa y se adjudica la cuarta posición

Imagen de archivo de la embarcación mugardesa Jorge Meis

No hay nada mejor que competir en casa para conseguir el mejor resultado de todo el año. Eso fue lo que debió pensar el Club do Mar de Mugardos, que aprovechando su condición de local, triunfó en esta nueva bandera de la Liga Galega de traineras. Concretamente, la embarcación de la villa finalizó en la cuarta posición después de una regata mágica en la que sólo fue superado por Cabo da Cruz y Samertolameu, que se quedó a tres décimas de la victoria, y Tirán-Pereira.

Esta nueva jornada de la competición autonómica arrancó de gran manera para las tripulaciones comarcales. En la primera tanda prevista, A Cabana Ferrol, que fue la única representante de la zona, voló sobre el agua mugardesa para adjudicarse este triunfo parcial al parar el crono en 18:16.14, un registro muy bueno que le podía dar opciones de entrar con solvencia a la zona media.

Por ello, las tres siguientes traineras que entraron en liza, Mugardos, Narón y Bueu-Simei sabían que no podían relajarse y tenían que darlo todo. Sin embargo, en el primer paso por la ciaboga, la embarcación ferrolana había marcado el mejor tiempo. Pero eso poco duró, porque Mugardos, impulsado por su gente, cambió el ritmo de manera radical. Empezó a aumentar su número de paladas y dejó atrás, en un visto y no visto a sus dos rivales.

La tripulación mugardesa sabía que estaba ante una gran oportunidad de sumar muchos puntos y no la querían dejar pasar. Por eso, no aflojaron y tiraron con todo hasta que cruzaron la línea de meta con un espectacular registro de 18:04.36.

Ahora, quedaban las cuatro grandes (Cabo da Cruz, Samertolameu, Mecos y Tirán-Pereira). Este cuarteto lo dio todo para superar a los locales, pero sólo Cabo y Samertolameu, que pelearon hasta el último metro por el triunfo, y Tirán-Pereira pudieron mejorar a un Mugardos que celebró ese tercer puesto con su gente.