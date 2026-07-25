María Ventureira recibe una nueva llamada del CAR de Madrid

Maria Ventureira posa con los seleccionadores Matías Gómez y Mariló Cedida

Este verano está siendo muy ajetreado para María Ventureira. La deportista local, que compite con el San Francisco de Teo, está aprovechando cada oportunidad que se le está presentando. No en vano, la ferrolana volvió a recibir varias llamadas de la selección española para acudir a diversas concentraciones donde continuar con su progresión meteórica.

Primero, comenzó su travesía desplazándose a Murcia para acudir a una sesión en el CAR de la localidad. Posteriormente, entre el 16 y 19 de julio, puso rumbo a Alicante para ejercitarse en el Training Camp de la Federación Española. Y ahora, a partir del 11 de agosto y tras unos días de descanso, Ventureira se desplazará hasta el CAR de Madrid para seguir aprendiendo en un entrenamiento de tecnificación. Además, será la única gallega que acudirá, lo que le da mucho más valor a lo que está haciendo esta promesa de la comarca.