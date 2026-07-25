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Judo

Hugo López se va con la selección española

El de la AD Ferrolterra se encuentra en Murcia ejercitándose

Redacción Ferrol
25/07/2026 19:48
Hugo López, durante su concentración en Murcia
Hugo López, durante su concentración en Murcia
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A pesar de que la temporada ya está a punto de terminar, la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra continúa recibiendo premios y galardones. En esta ocasión, uno de sus deportistas, Hugo López Pereira, recibió la llamada de la Federación Española para acudir a una concentración en Murcia, lugar donde se está celebrando la previa al Campeonato del Mundo júnior y cadete de esta disciplina. 

Esta además, supone la segunda gran recompensa para López, ya que previamente estuvo entrenando, junto con Amelia Tenreiro, Xabi Allegue, Xabi Mauriz y Alba Bollo en el Stage Internacional Rías Altas, donde estuvo el olímpico cubano Asley González. Por último, Bruno Carrodeguas participó en el Stage Costa da Morte, que tenía como principal ponente a Said Mollaei, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, campeón del mundo en 2018 y bronce mundial en 2017. 

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