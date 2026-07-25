Ares sobrevive a una dura regata

Imagen de archivo de Remo Ares Aitor Arrizabalaga / ACT

La XVIII Bandera Fabrika trajo mucha emoción a la Eusko Label Liga, pues vino acompañada de una climatología muy complicada y que deparó una undécima posición para Ares.

El regreso al País Vasco no fue como estaba previsto debido a las condiciones meteorológicas. Y es que el viento y la lluvia, unido a un Mar Cantábrico muy agitado, no dieron ninguna tregua hasta el punto de que obligaron a suspender la categoría femenina. Sin embargo, después de varias reuniones entre los clubes y los delegados de la ACT, la prueba masculina se pudo disputar, aunque con variaciones respecto a cómo estaba prevista. Y es que en lugar de competir en tres series, se optó por realizar la prueba en formato contrarreloj por la calle 3 siguiendo el orden inverso a la clasificación general.

De esta manera, fue Ares quién salió primero al campo de regatas y comprobó su estado, en el que se apreciaba un mar muy bravo y que iba a provocar un sobreesfuerzo a todos los remeros. Los de Pendo, a pesar de esta situación novedosa, no mostraron ni un ápice de preocupación y fueron a por todas, pues podían aprovechar esta situación para sacar un resultado muy positivo si les acompañaba esa suerte que les falló en banderas pasadas.

Desde el primer momento tuvieron que luchar mucho contra las grandísimas olas que había, ya que rozaban e incluso superaban los dos metros. Aun así, los locales se olvidaron de todo y guiados por un Hugo Rascado que iba a tener mucha importancia en la regata, imprimieron un gran ritmo durante un primer largo que iba a ser más fácil de gestionar que el de vuelta. Justo por detrás, con un decalaje de un minuto, salieron Chapela, Santurtzi y Lekittarra. Así, tras el primer paso por la ciaboga, Ares marcó un tiempo de 7:04, tres segundos más lento que un Santurtzi que iba como un tiro, pero cuatro más rápido que Lekittarra y 23 con un Chapela que perdió el rumbo y estuvo a punto ser doblado por las otras traineras.

Con esas diferencias, empezó el largo de popa, que desde el inicio se vio que iba a ser durísimo, pues casi todas las embarcaciones se quedaban paradas. Ninguna era capaz de tener una secuencia de remada normal. Pero, en el tramo final, Santurtzi voló y le endosó 40 segundos a Ares, que se mantenía en la tercera posición. De hecho, la tripulación vasca iba tan rápida que alcanzó a Chapela y se propuso adelantarlo antes de la tercera ciaboga y así lo hizo.

Lucha incansable

Mientras tanto los de Pendo, que parecía que iban con mucha agua en la trainera, siguieron luchando. No quisieron pensar en esa diferencia, pues cualquier cosa podía pasar. Así, lograron reducir ligeramente la desventaja con Santurtzi y con Lekittarra. Todavía había esperanza, pues Ares podía ocupar la segunda posición de su tanda, algo que le daría la vida en la clasificación.

Por eso, en el último largo, todas las tripulaciones, que estaban muy cansadas, dieron el todo por el todo para conseguir un gran resultado. Finalmente, ganó Santurtzi con un tiempo de 24:42.64, seguido de Lekittarra (25:10.52), Ares (25:36.90) y Chapela (26:35.00).

Debido a la dureza de esta serie, las cuatro traineras prestaron mucha atención a las siguientes, pues podían pasar muchas cosas y registrar peores tiempos. Y eso pareció que iba a pasar en la segunda tanda, pero esa alegría se desvaneció por completo, puesto que tanto Ondarroa, Hondarribia, San Juan y Donostiarra apretaron aprovechando unas mejores condiciones para distanciarse de sus predecesoras y acabar, a excepción de San Juan, por encima de las competidoras de la primera serie.

En la última serie, esa superioridad continuó con las cuatro primeras clasificadas. Sin embargo, se dio una sorpresa y fue la descalificación de Bermeo, por saltarse un viraje. Finalmente, Orio fue la vencedora de esta ajetreada y caótica Bandera Fabrika.