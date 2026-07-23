Pedro Delgado, rumbo a la final

Pedro Delgado y Óscar Allegue, antes de competir en Hungría Cedida

A pesar de que sólo eran dos eumeses en medio de una marea de nacionales, lo cierto es que tanto Pedro Delgado como Óscar Allegue dejaron su impronta en su estreno en el Campeonato de Europa sub 23 y júnior que se está disputando en Szeged (Hungría). Y es que ambos deportistas del Náutico Firrete completaron con éxito sus primeras mangas, especialmente un Delgado que, junto a sus compañeros del K4, logró la clasificación directa para la final, mientras que Allegue tendrá que pasar por las semifinales tanto en K1 como en K4.

Aunque esta competición continental arrancó a primera hora de la mañana, lo cierto es que hubo que esperar hasta el mediodía, sobre las 13.00 horas, para que el primero de los dos representantes de la comarca entrase en acción. El que rompió esa espera tensa fue un Óscar Allegue plenamente recuperado de su lesión y con ganas de olvidar ese mal trago del pasado Mundial celebrado en Halifax. El del Firrete se estrenó en la tercera manga del K1 500. Allí le esperaban rivales muy complicados, pero el local confiaba en su buen hacer para superarlos y conseguir esa primera posición, aquella que le daba el pase directo a la final.

De esta manera, comenzó muy fuerte y rápidamente logró ponerse entre los primeros clasificados, pero antes del paso por el 200, el bielorruso Tsimafei Klimovich, que compite bajo la bandera neutral, hizo un cambio de ritmo que nadie pudo seguir. No en vano, paró el crono en 1:37.692, casi segundo y medio más rápido que el checo Lukas Hrabek, que superó en la línea de meta a un Allegue que estableció un registro de 1:39.229. Ese tiempo le permite tener otra oportunidad en la semifinal que se disputará este viernes a las 11.55 horas. En ella buscará acabar entre las tres primeras posiciones para conseguir ese pase a la final.

Éxito total

Después de este gran esfuerzo, Óscar se dedicó a descansar, pues todavía tenía que afrontar la eliminatoria del K4, en el que forma junto a Ernesto Goribar, Rubén Escudero y Mauro Domínguez. Pero antes de que volviese a la acción fue el turno de su compañero y amigo Pedro Delgado, que también compitió en esa misma modalidad, pero en la categoría júnior, en su caso con David Cosmos, Diego Feijoo y Martín González.

Este cuarteto tenía claro su objetivo y confiaba en poder lograrlo, pues se encontraban muy bien físicamente. Por ello, desde el inicio, buscaron una carrera rápida para desgastar a sus rivales. Sin embargo, la tripulación checa –formada por Vaclav Hojny, Mikulas Hronek, David Mach y David Suk– les pisó los talones durante toda la carrera, hasta el punto de que cruzaron la línea de meta con una diferencia de 86 milésimas. Por suerte, los que pasaron primero fueron los españoles, que se metieron en la final del domingo.

Tras esta épica victoria sobre la bocina, volvió a saltar al agua Allegue para cerrar su participación, al menos por este día. Aunque había descansado, todavía no estaba plenamente recuperado, pero lo iba a dar todo para acompañar a su amigo en la lucha por las medallas en la categoría sub 23. Con todo, a pesar del deseo que tenían él y sus otros tres compañeros, no pudieron conseguir esa primera plaza, que fue a parar a manos checas. Por suerte, aunque quedaron sextos, estarán en semifinales, donde buscarán prolongar su buen hacer.