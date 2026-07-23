Pablo Vázquez, campeón europeo: “No sabía que iba a ganar, fue inesperado”

Pablo Vázquez posa orgulloso con su medalla de campeón de Europa Daniel Alexandre

Ha nacido una nueva estrella, un nuevo ídolo en una disciplina, el atletismo, que siempre le ha dado muchas alegrías a Ferrol y su comarca y que ahora vuelve a proporcionar ese fulgor por ver a uno de sus deportistas ser coronado como el mejor de Europa. Ese nuevo talento emergente es Pablo Vázquez Maiztegui (A Coruña, 2009), un joven, que aunque nació en la ciudad herculina se crió en Ferrol y compite con un Atletismo Narón que no puede estar más orgulloso de su representante.

No en vano, se acaba de proclamar campeón de Europa sub 18 en 2.000 obstáculos en la localidad italiana de Rieti, un logro que ni el propio Pablo se imaginaba, pues “sabía que podía estar arriba y quizá pelear por una medalla, pero no pensaba que iba a ganar. Todavía no me lo creo. Supongo que con el paso de los días me daré cuenta de esto que he conseguido”.

Y es que este pequeño gran deportista no tuvo un camino fácil para ese certamen continental. Sólo tenía dos oportunidades claras para conseguir la clasificación, que era el Campeonato Gallego y el Campeonato de España. Entremedias, surgió la oportunidad de ir a Toledo, a un meeting, para buscar esa mínima necesaria. Y entre las tres competiciones, que ganó, obtuvo esa merecida oportunidad, aunque “no lo pude celebrar mucho porque había poco tiempo para prepararme bien para el Europeo”, dice un sonriente Pablo, que intenta dejar al lado la timidez de un chico de 17 años que afronta su primera entrevista.

Una vez con el billete en el bolsillo puso rumbo a Italia, concretamente a Rieti, donde le esperaban algunos de los mejores deportistas de su edad. Algo que podría asustar a cualquiera, pero no a un Pablo que apunta que “fue una temporada dura, pero que me salió perfecta. Sobre todo el tiempo de aire libre. Todos los entrenamientos estaban saliendo bastante bien, pude llegar a los campeonatos, fui muy fuerte y lo pude demostrar”.

Calma y garra

Primero lo hizo en una semifinal, que “me pareció bastante más fácil de lo que pensaba. Me encontré muy bien y decidí reservar fuerzas porque sabía que me llegaba para clasificarme para la final”.

Este era el primer paso para poder pelear por la gloria y lo superó con una solvencia enorme. Eso le dio confianza, pero no se quiso relajar, ya que “sabía que todos se habían guardado algo y esperaba una carrera diferente, pero me encontraba muy tranquilo, sabía que podía estar arriba”. Esa sensación la mantuvo “durante el calentamiento. Me encontraba perfecto, sin nervios y con la convicción de que todo iba a salir bien. No sabía por qué, pero estaba convencido. De hecho, salí a disfrutar y lo hice”, rememora Vázquez.

Fue una temporada dura, pero me salió perfecta, sobre todo al aire libre

Con todo, el inicio no fue el mejor, puesto que “hubo muchos golpes durante las dos primeras vueltas. También caídas y eso puede hacer que te preocupes un poco más”, indica, y añade que “cuando faltaba un kilómetro, todo se calmó y a falta de dos vueltas, aunque no lo habíamos hablado –dice mirando a su padre y entrenador, Carlos–, decidí atacar porque me encontraba con muchas fuerzas”. Esa decisión cogió por sorpresa a muchos de sus rivales, aunque “no me fiaba mucho e iba mirando hacia atrás para controlar la situación porque sabía que podía pasar cualquier cosa”.

No obstante, lo que pasó fue que el ferrolano voló y se encontró cruzando la meta en primera posición, algo que “fue totalmente inesperado. No tenía ni pensado en ninguna celebración ni nada porque no sabía si iba a ganar. Fue muy raro todo. De repente, estaba en el suelo, me dieron la bandera y apareció mi compañero, que se me tiró encima. Fue todo muy rápido. No era consciente de lo que estaba pasando”, recuerda con una sonrisa.

Cuando volvió en sí, después de varios minutos, “me empecé a acordar de mi familia y de mis amigos. De hecho, todos me mandaron mensajes felicitándome y yo todavía no me creía lo que había hecho, porque sabía que podía estar arriba, pero no llevarme la medalla de oro”. Allí, casi con la misma sensación, estaba su padre, Carlos, que señala que “no me puedo sentir más orgulloso. Tú intentas ayudarle y apoyarle en todo. Y él te escucha porque es muy disciplinado y hace todo lo que tiene que hacer. No se queja de nada y consigue estos resultados y es algo que no puedes expresar con palabras”, comenta su progenitor, que no cabe en sí mismo por ver a su hijo triunfar y comprobar que tiene un futuro brillante.

Ese premio es fruto de todo el trabajo que realiza, todo los sacrificios que tiene que hacer para estar en la élite. Por ello, “esta es mi mejor carrera y mi mejor campeonato. Es algo que nunca imaginé”, señala Pablo, y añade que “cuando gané mi primera medalla, en un Campeonato Gallego, pensé que iba a ser la única. Para mí era lo más y mira ahora”.

Futuro brillante

Pero detrás de ese metal llegaron muchos más en una disciplina, el atletismo, y una modalidad, los 2.000 obstáculos, que “me encantan. Me siento muy seguro ahí y sé que me va a salir todo. Ahora, cuando llegue a casa, colgaré la medalla en el salón y podré valorarlo más en el futuro, porque ahora no soy consciente”.

Aunque diga eso, el joven Vázquez tiene claro que no quiere abandonar esa sensación y ya está pensando en su próxima gran competición, los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputarán en noviembre en Senegal, en los que espera “por lo menos poder pelear por una medalla, aunque será complicado, pero lo voy a intentar hasta el final”.

Confío en pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Además, la nueva meta que se marca es “estar en los Europeos y Mundiales, pero eso sí que es difícil porque hay gente muy buena y yo seré de primer año. Intentaremos entrar en el Europeo primero, pero si no lo consigo no pasa nada”, dice Pablo.

Esa mentalidad es la que hace falta para lograr todo lo que se proponga esta nueva estrella del atletismo local, que espera seguir llevando el nombre de su club y de su ciudad a lo más alto. Si sigue por ese camino, seguro que lo veremos en unos Juegos Olímpicos. Será cuestión de tiempo que todos hablen de él, pero primero hay que ir poco a poco. Lo que sí que nadie va a poder borrar es que Pablo Vázquez Maiztegui es campeón de Europa sub 18 y una de las estrellas más brillantes del firmamento de la comarca.