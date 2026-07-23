Aroa Jiménez se queda las puertas del podio en el Nacional infantil

Diego Troitiño, Aroa Jiménez, Icía Ártico, Irati Martínez y Rocío del Carmen Ramos, durante una competición pasada EC

La comarca continúa demostrando toda su valía en cualquier campeonato. En esta ocasión lo hizo en el Nacional infantil que se disputó en Las Palmas. Hasta allí acudió una pequeña delegación compuesta por integrantes del Náutico de Narón, Marina Ferrol y Natación Ferrol que buscaron dejar el nombre de la comarca lo más arriba posible.

Y casi lo hicieron, pues los nueve representantes dieron su máximo para conseguirlo. Así, hay que destacar la actuación de Aroa Jiménez Filgueira, del Natación Ferrol, ya que se quedó al borde de conseguir medallas en 200 mariposa y en 200 y 400 estilos, al finalizar en la quinta, sexta y séptima posición en la categoría de 14 años, respectivamente. Además, en 100 mariposa se quedó a las puertas de meterse en una nueva final.

Eso mismo les pasó a Icía Ártico López, en 200 mariposa; Diego Troitiño Hermida, en 50, 100 y 200 espalda; a Irati Martínez Quijada, en 50 y 100 braza; y Rocío del Carmen Ramos Pérez, en 100, 200, 400 y 800 libre. De igual manera, ni las naronesas Tatiana Caneiro Pereira, en 50 libre, e Icía Lorenzo López, en 50 braza; ni el nadador del Marina Iago Ulla Rodríguez, en 200 espalda, pudieron conseguirlo a pesar de todo su esfuerzo.