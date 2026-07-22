Un grupo de jóvenes funda un nuevo club de fútbol sala en Valdoviño

Adrián Montero, en el centro, formalizó la petición al Concello de Valdoviño Cedida

Que el fútbol sala es uno de los deportes más practicados y con más arraigo en la comarca es una realidad. Todo el mundo conoce a alguien que juega o jugó a esta disciplina a pesar de que haya zonas en las que no haya ningún equipo.

Esa situación cambió ahora en Valdoviño, ya que un grupo de jóvenes, encabezados por Adrián Montero, decidieron fundar el Club de Fútbol Sala Valdoviño. Este proyecto, que fue presentado en el pabellón municipal O Longoiro, surgió después de que ‘Monti’ tuviese el sueño de crear su propia entidad para poder disfrutar de este deporte. Aprovechando unas prácticas que realizó en el Concello de Valdoviño para completar su formación del ciclo de Técnico Superior en Ensinanza y Animación Sociodeportiva, realizó esta petición y la Concellería de Deportes la vio con buenos ojos.

La idea, según explicó el fundador, es comenzar la actividad con un equipo sénior y jugar en la liga, pero también quieren poner en marcha equipos en las categorías de base para que todos los niños y niñas que estén interesados en jugar puedan hacerlo en el club de su localidad.