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Piragüismo

El Firrete afina para el Campeonato de España

El equipo de Pontedeume cosechó grandes resultados en Verducido

Redacción Ferrol
22/07/2026 20:34
El K4 del Firrete que finalizó en la segunda posición
El K4 del Firrete que finalizó en la segunda posición
Cedida
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El Náutico Firrete y el Grupo Xuvenil de As Pontes completaron un gran Campeonato Gallego sénior y júnior que les sirvió de entrenamiento para el Nacional, que se disputará próximamente.

Con el embalse de Verducido como punto de reunión, se desplazó hasta allí una pequeña delegación para afinar su puesta a punto y, de paso, conseguir grandes resultados. Así, los más destacados fueron la segunda posición lograda por el K4 500 del Firrete –Antón Cao, Bruno González, Borja López y Martín López–, así como el tercer lugar cosechado por el propio González en K1 1.000 en la categoría sub 23. 

De igual manera, también hay que destacar el sexto puesto de Antón Cao y Antonio Jorge Rey –que también fue sexto en K1 1.000– en K2 500 o la segunda posición de la dupla formada por Pablo Barcia y Daniel Pérez, que acabaron segundos en la final B. Además, también participaron Celia Freire y los ponteses Omar Penabad y Antonio Polo, acabando entre los seis primeros, tanto en K1 júnior como en sénior. 

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