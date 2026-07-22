Delgado y Allegue debutan en el Europeo

Óscar Allegue y Pedro Delgado van a por todas en Hungría Cedida

Desde hoy y hasta el domingo, toda la comarca estará pendiente de dos hombres, Óscar Allegue y Pedro Delgado, del Náutico Firrete, que empiezan su andadura en el Campeonato de Europa júnior y sub 23 que se celebra en Szeged (Hungría).

Ambos llegan con mucha ilusión por participar en esta competición, especialmente un Delgado que viene de cosechar un bronce en el Mundial celebrado en Halifax. Allí también estuvo Allegue, que sufrió una lesión y no pudo competir en la final. Con todo, el eumés está recuperado y espera olvidar ese pequeño mal trago.

En tierras húngaras, el del Firrete competirá en K1 500 sobre las 13.07 horas, mientras que por la tarde, a las 16.45, entrará en liza en el K4 junto a Ernesto Goribar, Rubén Escudero y Mauro Domínguez. Precisamente en esta modalidad, pero en la categoría júnior, también participará, a las 16.40, su amigo y compañero de club Pedro Delgado, con David Cosmos, Diego Feijoo y Martín González.

Los dos representantes buscarán ganar sus series para ir directamente a una final que se disputará el domingo. En caso de que queden entre el segundo y el séptimo tendrán que pasar por las semifinales, previstas para el viernes y el sábado.