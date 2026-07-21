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Rugby

Paco Usero y Javier Parga encabezan el nuevo proyecto del Rugby Ferrol

Ambos llegan para hacerse cargo de la dirección deportiva y del puesto de entrenador

Redacción Ferrol
21/07/2026 19:56
‘Chester’, Marta Grandal y Paco Usero, durante la asamblea del Rugby Ferrol
‘Chester’, Marta Grandal y Paco Usero, durante la asamblea del Rugby Ferrol
Daniel Alexandre
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Después de la marcha de Gus Piñón como entrenador, al Rugby Ferrol le tocaba reorganizarse para seguir creciendo tanto a nivel institucional como deportivo. Por ello, la presidenta de la entidad, Marta Grandal, estuvo trabajando incansablemente para encontrar a las personas adecuadas para que asumiesen los mandos del primer equipo y de la dirección deportiva. 

Así, tras mucho buscar, encontró a dos hombres muy preparados como son Paco Usero, que retorna al club, y Javier Parga ‘Chester’. El primero de ellos se desempeñará como director deportivo. Usero cuenta con una dilatada experiencia técnica y competitiva, ya que fue capitán de la selección gallega y formó parte de la plantilla del Vigo Rugby que subió a División de Honor. Además, conoce muy bien al Rugby Ferrol, pues ya lo dirigió entre 2013 y 2016, logrando el título de Segunda Regional y jugar dos fases de ascenso. Además, también estuvo en la dirección del CRAT femenino, que compite en la máxima categoría estatal. 

Respecto a ‘Chester’, que ejercerá como entrenador, viene para aportar liderazgo, solidez, conocimiento de vestuario y visión de juego para esta nueva etapa que afronta el club ferrolano. Además, cuenta con una amplia trayectoria como jugador tanto a nivel nacional como internacional. 

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