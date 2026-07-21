La delegación local completa un gran papel en el Mini Endurrazo

Imagen de un participante durante la prueba moañesa Cedida

La delegación local sigue sumando éxitos en el mundo del ciclismo. Después del oro cosechado por José Manuel Rouco en el Campeonato de España en edad escolar, los otros ciclistas de la comarca también lograron grandes resultados a nivel autonómico en el III MiniDH Endurrazo, que se disputó el pasado fin de semana en la localidad viguesa de Moaña.

Hasta allí se desplazaron varios deportistas con la esperanza de seguir con esa buena racha y así lo hicieron. Sobre todo un David Pena (Náutico de Narón) que cosechó la primera posición en la categoría alevín tras una gran carrera. Esta fue la única medalla, pero no así el único buen resultado. En concreto, en la división promesa, Fernando Suanzes (Pulpeiros) se quedó a las puertas del cajón tras finalizar en una meritoria cuarta posición. Ahí también compitió Unai Alonso (As Pontes), que acabó entre los quince mejores.

En infantil, Ángel Galdo (Pulpeiros GFR Perfomance) finalizó en la séptima plaza, con Alejandro Álvarez (Esmelle), en el puesto diecisiete de una categoría muy poblada. Por último, entre los principiantes, destacaron Xandre Perille (Esmelle), que fue quinto, con sus compañeros de club Leo Sanmartín y Alexis López, dentro del “top 20”, siendo decimotercero y decimoséptimo, respectivamente.