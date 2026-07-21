La Copa Calleja, el orgullo del tenis ferrolano

Imagen de la presentación de la Copa Calleja este martes Daniel Alexandre

Apenas tres días es el tiempo que falta para que comience una nueva edición de uno de los mejores torneos de tenis de España: la Copa Calleja, que cumple 72 años. Sin duda, esta competición es la más importante de la comarca –de hecho, es la más antigua de Galicia– y una de las más destacadas de todo el territorio nacional. No en vano, por las pistas del Club de Tenis se han dejado ver grandes deportistas que siempre han ofrecido un enorme espectáculo.

Este año, como no podía ser de otra manera, también ocurrirá lo mismo desde el viernes 24 de julio hasta el sábado 1 de agosto. Durante esos días, en Ferrol no se respirará otra cosa que no sea tenis. Para el presidente del Casino Ferrolano, Alberto Vázquez, este año “seguimos intentando potenciar la Copa Calleja y el Open de España - II Memorial Mabel García. Pienso que lo estamos consiguiendo, tanto por el nivel de inscripciones –se superan las 170 contando la categoría masculina, la femenina y la de base–, como con el nivel de los jugadores y jugadoras que acudirán”, indicó.

Al mismo tiempo añadió que “creo que van a disfrutar tanto nuestros socios como todo el público en general, ya que este es un torneo abierto a todo el mundo, con entrada gratuita, y esperemos que durante toda la semana veamos excelentes partidos de tenis, como ha ocurrido en otros años”. Además, comentó que habrá varias novedades.

“Por ejemplo, el 31, coincidiendo con las semifinales, organizaremos una cena para todo el público. Para anotarse tendrán que hacerlo en la secretaría del Casino. Tendrá un precio de 30 euros para los socios y de 40 para los no socios. Luego, además, habrá un concierto de Los Limones. Después, al día siguiente, cuando se juegue la final, también habrá una fiesta con una pulpeira y un DJ, así que animamos a todos a que vengan”, precisó.

En esa misma línea habló el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que aseguró que “nuestra ciudad cuenta con una gran potencialidad deportiva y en el ámbito tenístico también tenemos grandes profesionales a lo largo de nuestra historia. La Copa Calleja va a más y, por lo tanto, espero y deseo que los ferrolanos y quienes nos visitan puedan disfrutar del mejor tenis en estas pistas con tanta historia, pero también con tanto futuro en nuestra ciudad”.

De hecho, la delegada de la Xunta, Martina Aneiros, recogió esas palabras y añadió que “es un campeonato más que consolidado en una urbe que respira deporte y tenis, algo que no se puede entender sin este torneo. Además, también me gustaría destacar ese guiño al deporte femenino en ese segundo memorial Mabel García, una tenista ferrolana que nos dio grandes momentos en esta disciplina. Así que desde la Xunta esperamos que sea todo un éxito y que esta competición se siga celebrando muchos años más”, apuntó.

Parte deportiva

Respecto la parcela deportiva, Higinio Rivas, uno de los responsables del torneo, comentó que “este es uno de los mejores años de todo el torneo por el nivel que hay, tanto en el cuadro masculino, que estamos sobre unos 50 inscritos, como en el femenino, que tenemos a 33 personas, superando ampliamente las 24 del año pasado. Esas cifras son muy buenas, pues estamos en una época donde hay muchos torneos y los jugadores seleccionan mucho, ya que quieren sumar la mayor cantidad de puntos posible, dejando al lado una dotación económica que este año será de 20.000 euros entre las dos competiciones”, indicó.

Aun así, habrá grandes nombres del tenis nacional, pues en esta edición volverá a estar Pavel Lagutin, que ganó el año pasado, así como Daniel Ledesma, Celia Cerviño, Marta Gayoso, Marina Benito y Cristina Ramos, entre otros que ocupan el “top 100” estatal”. Todos ellos buscarán coronarse en un Club de Tenis que tiene todo listo y las pistas en perfecto estado para que ofrezcan el mejor espectáculo posible.

Una vez que finalice este torneo, tendrá lugar la VII Copa Calleja juvenil, demostrando que la apuesta por el crecimiento de este deporte del Casino Ferrolano es total. Así que sólo faltan los últimos detalles para que todos puedan disfrutar de una de las mejores competiciones de esta modalidad.