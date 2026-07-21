Amargo final para Sofía Couce en el Europeo de Gondomar

Sofía Couce, durante uno de los encuentros que disputó en el Europeo de Gondomar Álvaro Díaz / MMO

Sofía Couce, la única representante de la comarca en el Campeonato de Europa de jóvenes disputado en Gondomar (Portugal), cerró su participación con un amargo sabor, pues a pesar de sus esfuerzos no logró repetir el éxito cosechado con el equipo español, que finalizó en el quinto lugar. Sin embargo, ni en individual, ni en dobles femenino ni en dobles mixto consiguió avanzar de esa ronda maldita de treintaidosavos de final. Aun así, la naronesa cuajó una gran actuación y luchó hasta el final.

La deportista del Nervión comenzó su andadura en el cuadro individual compitiendo en el grupo 2 contra Leeloo Han Vukelja y Sladana Knezevic. Ante la croata, que fue su primer partido, cayó por 3-1, pero Couce se repuso ante la serbia, a la que venció por el mismo resultado y así meterse en las eliminatorias. En la primera ronda, midió sus fuerzas con la georgiana Anastasia Chkhartishvili a la que venció 4-0 con parciales 11-8, 11-9, 11-7 y 11-5. Sin embargo, su andadura en este cuadro terminaría poco después, ya que cayó ante la alemana Lisa-Sophie Wang por 4-0 (5-11, 7-11, 4-11 y 6-11).

A pesar del duro golpe, todavía le quedaba en la recamara el dobles y el dobles mixto. En el primero de ellos formó dupla con Renata Shypsha. Ganaron la primera eliminatoria contra las suecas Agnes Svensson y Angelina Bebawy por 3-2 (11-9, 11-8, 9-11, 4-11 y 11-3), pero la alegría duró poco, ya que perdieron en treintaidosavos ante las francesas Jade Huynh y Alexia Nordin por 3-0 (11-6, 11-7 y 11-4). Por último, en el mixto, compitiendo con Álvaro Gimeno, sucumbieron en primera ronda contra los alemanes Noah Hersel y Lorena Morsch por 3-1 (10-12, 11-6, 11-8 y 11-9). Así acabó un Europeo para una Sofía Couce que luchó hasta el final, pero en el que la suerte no le acompañó.