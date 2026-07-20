Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baloncesto

Un mes de mucho ajetreo para Pablo Mera

El ferrolano afronta varios partidos antes del Eurobasket de Rumanía

Redacción Ferrol
20/07/2026 20:45
La selección española sub 16, tras un entrenamiento
La selección española sub 16, tras un entrenamiento
FEB
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Pablo Mera arranca un mes de mucho ajetreo y, sobre todo, de mucho baloncesto. El ferrolano se encuentra concentrado con la selección española sub 16 para preparar el Eurobasket que se disputará del 7 al 15 de agosto en Rumanía. Pero antes de esa fecha, el canterano del Real Madrid disputará una serie de encuentros para llegar de la mejor manera posible a ese torneo. 

Así, desde este martes y hasta el jueves participarán en el Torneo de Cáceres en el que se medirán a las selecciones de Francia, Serbia y Alemania. Una semana después, concretamente del 29 al 31 de julio, tendrá lugar la Copa Báltica en Riga, donde España se enfrentará a Estonia, Lituania y Letonia, justo antes de poner rumbo a Rumanía para vivir una experiencia única que le hará crecer como jugador. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620