Un mes de mucho ajetreo para Pablo Mera

La selección española sub 16, tras un entrenamiento FEB

Pablo Mera arranca un mes de mucho ajetreo y, sobre todo, de mucho baloncesto. El ferrolano se encuentra concentrado con la selección española sub 16 para preparar el Eurobasket que se disputará del 7 al 15 de agosto en Rumanía. Pero antes de esa fecha, el canterano del Real Madrid disputará una serie de encuentros para llegar de la mejor manera posible a ese torneo.

Así, desde este martes y hasta el jueves participarán en el Torneo de Cáceres en el que se medirán a las selecciones de Francia, Serbia y Alemania. Una semana después, concretamente del 29 al 31 de julio, tendrá lugar la Copa Báltica en Riga, donde España se enfrentará a Estonia, Lituania y Letonia, justo antes de poner rumbo a Rumanía para vivir una experiencia única que le hará crecer como jugador.