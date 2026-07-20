Múltiples éxitos comarcales en el L Trofeo Virxe Peregrina 

Javier Cancela, en una foto de archivo Cedida

La delegación de atletismo de la comarca continúa cosechando éxitos en cada competición que va. Da igual su índole, los resultados casi siempre son iguales, una mochila llena de medallas. En esta ocasión, los deportistas del Atletismo Narón, del Ría Ferrol y el Ferrol Atletismo dejaron patente su calidad en el L Trofeo Virxe Peregrina-VI Xornada Froiz que se disputó en Pontevedra.

Así, esta competición comenzó de la mejor manera posible con la victoria en los 100 metros del naronés Javier Cancela. En esta prueba también compitió su compañero Daniel Conde, que a pesar de ser cuarto en la semifinal, decidió no participar en la final. Ambos entraron en liza en el 200, siendo cuarto y noveno, respectivamente.

Los éxitos se trasladaron al lanzamiento de disco, ya que tanto en la modalidad de 1 kilo como en la de 800 gramos el resultado fue el mismo: doblete local. En la primera, ganó Evelyn Fernández, seguida de su hermana Erika, mientras que en la segunda venció Ángela Lendoiro, con Antía Suárez segunda. Ese mismo lugar fue el que ocupó Inés Oitaven (Ría Ferrol) en el 200 femenino. Por último, la delegación local se despidió de Pontevedra con el oro de Lucía Sicre en un 3.000 metros en el que también participó Alba Filgueira, que acabó en la séptima posición.