Iván Picallo vence en casa y recorta puntos al líder del campeonato

Iván Picallo suma dos victorias seguidas FGA

La cuarta prueba puntuable del Campeonato Gallego de slalom volvió a dejar un sabor muy dulce a Iván Picallo. El de la Escudería Moeche, aprovechando que corría en casa, consiguió su segunda victoria consecutiva para continuar vivo en la lucha por revalidar su título.

Picallo demostró su destreza a los mandos de su incombustible Citröen Saxo en el XI Slalom de Moeche, al aventajar en dos segundos a Aitor Fornos (As Pontes Motorsport) y en más de cinco a Pablo Castro (As Pontes Motorsport), sus rivales directos por el certamen. Además de compartir el podio en la general, también lo hicieron en la categoría Agrupación 2. Mientras tanto, en la 1, el mejor fue Fernando Sanmartín (Siroco Narón), que superó a Jesús Veiga y a Manuel Ferreira (Escudería Moeche).

En la Agrupación 3, el vencedor fue Bruno Fernández (Moeche), que se impuso a su compañero Pablo Romero y a Carlos Domínguez (Scratch Fene). Respecto a la Agrupación 4, Antonio Amoro (Moeche), Vicente Cabarcos (As Somozas) y David Rodríguez (Moeche) –que venció en la división de debutantes– ocuparon los tres lugares del podio. Por último, en la Agrupación 7, la más numerosa, destacaron sobre manera Iban Garrote, Uxío García (Moeche) e Iván Penabad (Scratch Fene). Asimismo, también sobresalió Alba Senande (Berberecho) que fue la primera clasificada en la categoría femenina.