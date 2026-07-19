Pablo Vázquez toca la gloria en Rieti

Pablo Vázquez celebra su oro en el 2.000 obstáculos RFEA

El 19 de julio de 2026 será un día que quedará para siempre fijado en la memoria de todo el atletismo de Ferrolterra. Además, lo hará junto a un lugar, Rieti (Italia) en el que demostró ser el mejor. No en vano, el naronés Pablo Vázquez se proclamó vencedor de la prueba 2.000 obstáculos después de realizar una carrera espectacular en la que sacó toda su garra para conseguir ese oro.

La mañana del último día de este certamen europeo sub 18 no pudo comenzar de mejor manera, pues el primero de los que entraban en liza era Vázquez. Después de haberse clasificado para la final en el quinto lugar, muchos de sus rivales no le consideraban entre los favoritos para hacerse con la victoria. Sin embargo, el del Atletismo Narón demostró que se equivocaban.

A pesar de no salir como él quería, y así lo reconoció al final de la carrera indicando que “hubo muchos toques y no me pude colocar en las mejores posiciones.” El naronés no bajó los brazos y siguió luchando hasta el punto de que a falta de dos vueltas para el final de la prueba aumentó el ritmo dejó atrás al checo Jakub Pietrula, que comandó hasta el mil metros, y entró en una lucha contra el turco Abdulsamet Duman y el suizo Jonas Beutler. Pero ninguno pudo con el local, que voló hasta la victoria, marcó un tiempo de 5:49.03, para cerrar así un gran Campeonato de Europa sub 18.

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