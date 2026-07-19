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+Deportes

La ferrolana Lucía Piñón y Jarno Pousada, en lo más alto del Triatlón 'Cidade de Ferrol'

También hubo prueba infantil y clasificatorio Youth para Melilla

Redacción Ferrol
19/07/2026 12:43
Curuxeiras Triatlón
Lucía Piñón cruzando la meta en Curuxeiras
Daniel Alexandre
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Ferrol volvió a concentrar este sábado la atención de los amantes del triatlón con una jornada intensa en la que hasta tres pruebas –la de Menores del Campeonato Xunta de Galicia, la Liga Galega y el clasificatorio Youth para el Europeo de Melilla– compartieron espacio en Curuxeiras. 

Los más pequeños fueron los primeros en saltar al agua del muelle ferrolano por la mañana y, ya por la tarde, llegó el turno de la cita autonómica –puntuable para el Nacional– y de la competición de categoría juvenil. 

En la prueba gallega, los mejores fueron la ferrolana Lucía Piñón, del Delikia, que se mostró muy superior a sus rivales y completó los tres segmentos en menos de una hora y diez minutos, seguida de Elsa Pena, con 1:11.20, y de Moira Candela Miranda, que acabó a diez segundos de la subcampeona. 

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En categoría masculina, el vencedor fue el representante del Fluvial de Lugo Jarno Pousada, que necesitó de menos de una hora para cubrir los 750 metros de natación, los 20 kilómetros en bicicleta y los cinco de carrera. Alejandro Rodríguez Rilo, del Delikia, entró en la línea de meta a un minuto –1:01:25– y Adrián Sancho, de la agrupación deportiva Fogar, completó la prueba en veinte segundo más que su predecesor. 

Juveniles

La jornada de triatlón en Ferrol la cerró la prueba clasificatoria de categoría Youth –juvenil– para el Campeonato de Europa que se va a celebrar en Melilla. En este caso, los más destacados fueron, en mujeres, la Celia de Llago, del Triatló Ontinyent, que fue la más rápida, seguida de Mireia Caldentey, representante del Betera; y de Adriana Solanes, del Club de Triatló Gandía

El punto y final de la cita llegó con la carrera élite masculina, que volvió a encumbrar a un deportista del club de Ontinyent, en este caso Jaume Girones, por delante de dos competidores del Delikia, Jay-den Jael Silva y Martín Otero, segundo y tercero. 

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