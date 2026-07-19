José Manuel Rouco Durán, ciclista naronés: “Probablemente este sea mi mejor año”

José Manuel Rouco esa la nueva promesa del ciclismo comarcal Emilio Cortizas

Ferrolterra continúa demostrando que es una de las grandes potencias autonómicas en el mundo de las dos ruedas. Cada año saca a una promesa que se acaba convirtiendo en una estrella que no sólo arrasa a nivel nacional, sino también lo hace en Europa e incluso en el mundo. En este sentido, hay dos figuras que no se pueden obviar, pues son los dos grandes referentes que hay actualmente, Marco y Sergio Veiga, que asombran allá por donde van. Ellos marcan el camino para que otros jóvenes, como José Manuel Rouco Durán (Narón, 2012), puedan seguir brillando y llevando el nombre de la comarca a lo más alto posible.

Y eso fue lo que hizo Manu, como le conocen todos en el mundo del ciclismo, en el pasado Campeonato de España Escolar que se disputó en Melilla. El naronés se convirtió en la nueva gran promesa local de este deporte, después de coronarse como campeón en la modalidad de XCO. Un logro que “me costó un poco asimilar, pero ya lo he hecho”, explica y añade que “al principio no me lo creía, me costaba mucho porque no era consciente de lo que había hecho”. Sin embargo, con el paso de las horas fue dándose cuenta del hito que había logrado.

Además, no sólo fue el conseguirlo, algo que “es la medalla que más ilusión me hace”, sino cómo lo hizo. El deportista del Cambre voló sobre un trazado africano que “tenía un terreno muy diferente al que estaba acostumbrado”, dice y agrega que “pienso que también ayudó que fuimos a Melilla una semana antes y pudimos ver el circuito con calma, algo que en Galicia lo haces el día anterior. Por suerte, eso me vino bien y logré adaptarme y finalmente pude conseguir esa medalla de oro”, relata el joven corredor.

El campeón durante la sesión de fotos en el Cantón de Molíns Emilio Cortizas

Y tanto que se adaptó, pues aventajó en 28 segundos al segundo clasificado, el madrileño Daniel Sáenz, y 43 al tercero, el riojano Oliver Matey. Con todo, Rouco explica con mucha naturalidad que durante toda la prueba “me vi con muchas posibilidades. Me encontraba bien de piernas y sabía que me podía escapar. Tras acabar la primera vuelta me seguí notando fuerte y decidí atacar a fondo, dándolo todo, en el inicio de la segunda y me escapé con muchísima ventaja. En ese momento, me dediqué a mantener la distancia durante el resto de la prueba”, indica.

Aunque a muchos esos últimos metros se les harían larguísimos, lo cierto es que el naronés, al que le sobra desparpajo, reconoció que “se me hicieron cortos, la verdad”, dice entre risas, antes de añadir que “en el momento de cruzar la línea de meta me acordé mis padres y de mi abuelo porque siempre me ayudaron mucho. Fue una sensación increíble”.

Todavía con esa sensación en el cuerpo, se encontró con sus compañeros de la selección gallega, que en muchas pruebas son rivales, pero también amigos. Y en Melilla no fue menos, pues tenían que celebrar esa presea de oro. En este sentido, el naronés indicó que “fue todo muy épico. Lo celebramos mucho. Pero no sólo mi medalla, sino las otras que lograron. Tanto antes como después de las pruebas nos animábamos mucho, ya fuese en la carpa o en la propia carrera”, indica y añade que “cuando competí yo, había conmigo un compañero de selección y nos fuimos ayudando hasta que no pudo más y fue el que me permitió escaparme en el inicio de la segunda vuelta para ganar”.

Eso sí, todavía con esa emoción, no puso en un lugar especial el maillot y el metal, sino que “los tengo colgados en una percha”, comenta entre risas, antes de apresurarse a decir que “pronto lo enmarcaré porque es algo único. Es el broche perfecto para la mejor temporada de mi vida porque gané todo lo que podía haber ganado a nivel autonómico. Y eso que empecé fatal en la campaña de XCO, porque estuve enfermo y costó entrenar. En ese momento, me ayudaron mis padres mucho para superar esa mala racha. Me hicieron creer en mí y fui capaz de volver a coger el ritmo y todo fue rodado”, explica.

Su camino

Ese éxito es simplemente el final de un camino que comenzó hace varios años gracias a un amigo, Pedro Hermida, que “me dijo de ir a probar. En casa lo practicaba mi padre, pero nunca me llamó la atención, hasta que fui con Pedro, lo probé y me enganché”. En ese momento él no lo sabía, pero empezaría su carrera meteórica como ciclista.

Rouco está ahora planificando la próxima temporada Emilio Cortizas

No fue hasta que “era alevín de primer año cuando empecé a estar adelante en las carreras y me di cuenta de que podía hacer grandes cosas, pero no pensaba mucho en ganar, sino en disfrutar”, reconoce Rouco. Pero todo cambió cuando “gané mi primera carrera en Ribadumia, en la que faltaron los dos favoritos y lo aproveché”.

Ahí, empezó a gustarle más el ciclismo, y más concretamente el XCO, aunque “también hice pumptrack, descenso, ciclocross y descenso”. Sin embargo, no tenía los medios necesarios para seguir compitiendo, hasta que apareció el Club Ciclista Cambre, que “junto con el dinero que ponían mis padres, me ayudaron mucho sobre todo en tema infraestructuras para las carreras, en el apoyo y a la hora de entrenar. Por eso no me quiero olvidar de ellos ni de ORP, que es mi medio patrocinador en el tema de las llantas. Me gustan mucho porque siempre están ahí para todo lo que pueda necesitar”.

Esa lealtad provoca que, para la próxima temporada, siga con ellos, pues es la mejor manera de crecer. De hecho, “me voy a tomar estos días de descanso, pero quiero usar el verano para planificar bien toda la temporada y cuando termine ponerme a entrenar”, señala. Esos son pequeños pasos que está dando para poder cumplir su sueño: “el correr una Copa del Mundo. Es cierto que eso sería demasiado y es muy difícil, pero puedo llegar cuando crezca un poco más y tenga más años. Hay que intentarlo”, finaliza Manu Rouco, la nueva promesa del ciclismo.