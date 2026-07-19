El Remo Narón da un golpe encima de la mesa y logra su mejor puesto

El Remo Narón cuajó una de sus mejores actuaciones de la temporada Jorge Meis

El Remo Narón sabía que no había empezado la temporada de la manera que quería, por lo que tenía que aumentar sus prestaciones para eludir el descenso y aprovechó la XV Bandeira Virxe do Carme para empezar a darle la vuelta a la situación. No en vano, la embarcación de A Gándara cosechó su mejor resultado al finalizar en el sexto lugar, que bien pudo ser el quinto si no llega a ser por las cinco décimas que le quitó Bueu-Simei unos metros antes de la meta. Justo por detrás de la trainera naronesa llegaron A Cabana Ferrol y el Club do Mar de Mugardos, que no tuvo su mejor día.

La quinta jornada de la Liga Galega se desarrolló en una jornada muy soleada, con un mar prácticamente en calma y con muchos aficionados siguiendo esta trepidante competición. Al igual que hace una semana, sólo hubo dos tandas, algo que a priori beneficiaba a las tripulaciones comarcales, pues se podían ayudar entre ellas para marcar un ritmo alto.

En esta primera serie compitieron Mugardos, A Cabana, Narón, Castropol y Cesantes-Rodavigo. Como no podía ser de otra manera, la igualdad fue máxima en los primeros metros, hasta el punto de que se llegó a la primera ciaboga con tres traineras empatadas. Esa situación se mantuvo hasta mediado el segundo largo, cuando Narón y A Cabana aumentaron el ritmo y dejaron a todos atrás. La lucha entre las dos embarcaciones locales se saldó con la victoria naronesa, tras parar el crono 25:27.80.

A continuación fue el turno de la segunda tanda, en la que entraban en liza Cabo da Cruz, Tirán Pereira, Bueu Simei, Mecos y Samertolameu. En esta serie, al contrario que en la pasada, hubo un claro dominador desde el inicio, ocupando Cabo este papel. Las otras participantes intentaron seguir su estela, pero no pudieron y el líder se adjudicó una nueva victoria.