Ares se repone de su mal día

El Remo Ares, durante la regata disputada en Bueu Aitor Arrizabalaga

Si hay algo que caracteriza al Remo Ares y a su entrenador Pendo es que nunca se rinden. Da igual que la situación no sea propicia, ellos siguen luchando hasta el final y este fin de semana dieron una nueva muestra de ello en la V Bandeira Concello de Bueu.

Y ello después de una jornada de sábado nefasta, en la que perdieron muy pronto el ritmo en la VI Bandeira Masculina Chapela-Concello de Redondela, debido a unas condiciones a las que no se adaptaron bien y les condenaron a la última posición tanto de su serie como de la final, algo que parecía cortar de raíz esa mejoría con que había demostrando tanto en Castro Urdiales como en Orio. En cambio, lejos de bajar los brazos, la tripulación aresana, que había decidido ahorrar fuerzas tras ese mal inicio, se juntó y se empezaron a dar ánimos, pues sabían que podían en la cita que tenían al día siguiente, por lo que se prepararon a conciencia.

Al igual que hicieron siempre, los de Pendo salieron muy fuertes, disputándose el primer puesto con una Lekittarra que también estaba muy bien. Mientras, un pasito por detrás quedaron Chapela y San Juan, que parecía no adaptarse a las condiciones que planteaba el agua en Bueu. Aun así, las cuatro traineras apenas se encontraban separadas por dos segundos, una diferencia mínima que se podría solventar fácil con un mal giro en la ciaboga. Algo que no hicieron ni Ares ni Lekittarra, que mantuvieron su pulso mientras avanzaban en el segundo largo.

En ese momento, Chapela, que venía de no rendir al máximo en la bandera de casa, y San Juan comenzaron a quedarse un poco estancados. Parecían estar pagando el esfuerzo realizado en la jornada anterior, en la que el calor fue muy agobiante. Así, poco antes de llegar al segundo viraje, se formaron dos grupos diferenciados, con Ares y Lekittarra manteniendo una distancia de casi cuatro segundos y otro formado por Chapela y San Juan, a más de ocho, una distancia más que respetable. La diferencia no hizo más que aumentar conforme siguió avanzando la prueba, pues las dos embarcaciones líderes se encontraban muy bien, siguiendo un ritmo constante.

Sin embargo, poco antes de entrar en el último largo, los de Pendo perdieron algo de fuelle y se situaron a cinco segundos cuando sólo quedaban los últimos mil metros por recorrer. En ese momento, los aresanos echaron el resto. Aunque estaba complicado, sabían que podían ganar la serie. Lo habían visualizado y lo podían conseguir. Remaron con las fuerzas que le quedaban y casi logran esa remontada, pero finalmente fue Lekittarra la que ganó la serie al parar el crono en 20:01.34, apenas dos segundos más rápida que Ares (20:04.02). Por detrás llegaron Chapela (20:09.76) y San Juan (20:12.58).

Esperanza

Ese tiempo logrado por la tripulación local les daba muchas esperanzas de poder superar a alguna trainera de la segunda tanda (Donostiarra, Santurtzi, Getaria y Ondarroa), pues no estaban tan acostumbradas a esas condiciones tan peculiares del territorio gallego. Por ello, le prestó mucha atención a lo que iba a suceder.

De hecho, ninguno de los remeros se sorprendió cuando vio que tras el primer paso por la ciaboga, todos habían calcado sus tiempos, pues sabían que no habían hecho el mejor largo de todos. Por eso, a partir de ese primer viraje se empezaron a fijar mucho más y vieron que sólo Getaria seguía en sus tiempos, mientras que las otras estaban un pelín por detrás. Esa situación cambió ligeramente en el tercer largo, pues Donostiarra y Ondarroa aumentaron un poco el ritmo, mientras que Santurtzi se hundía un poco más en la clasificación tanto de su serie como de la general.

En el sprint final, Getaria se impuso con contundencia (19:54.12), Ondarroa (20:00.66) y Donostiarra (20:02.02), superando por apenas dos segundos el tiempo que había marcado Ares. Eso significaba que los de Pendo ocuparían la novena posición nuevamente y se mantendría la distancia de tres puntos con Chapela, que acabó en el décimo lugar. Por último, en la tanda de las mejores embarcaciones, Orio volvió a demostrar su poderío físico al imponerse, por apenas cuatro segundos, a una sorprendente Zierbena, a Hondarribia y a Bermeo, que se desinfló en los últimos metros de la regata.