Un salto que vale una final para Bruno Castro

Bruno Castro durante uno de sus intentos Daniel Meumann / RFEA

Después de que en la primera jornada del Campeonato de Europa sub 18, que se está disputando en la localidad italiana de Rietti, el naronés Pablo Vázquez finalizase en la quinta posición de su serie de 2.000 obstáculos y se metiese en la final, ahora fue el ferrolano Bruno Castro, en triple salto, quién replicó ese éxito al acabar tercero en su eliminatoria.

En su primera gran competición a nivel continental, el pupilo de Tomás Pérez no defraudó y demostró todo el talento que atesora. Con todo, en su primer intento oficial, quizá fruto de esos nervios por estrenarse en un Europeo, le pesaron un poquito y realizó un salto nulo.

En cambio, en el segundo, mucho más relajado y concentrado, el ferrolano voló hasta los 15,23 metros para situarse en la tercera posición y lograr esa clasificación para la final. Ese intento sólo fue superado por el británico Tito Odunaike (15.40) y por el portugués João Matos (15,34).

Este domingo, a partir de las 11.45 horas, Castro buscará pelear por las medallas y cerrar de la mejor manera este campeonato. Previamente, a las 9.45, Pablo Vázquez buscará hacer lo propio y así dejar a Ferrolterra en lo más alto.