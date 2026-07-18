Suárez y Riola, las bazas en Banyoles

Riola, Suárez, Castro y Cabanilles, con el técnico Xan Suárez Cedida

Después de la gran actuación de Lucía Piñón en el Triatlón Cross –finalizó en la cuarta posición, a pocos segundos del podio– el pasado martes en Banyoles, ahora es el turno de que sus compañeros en el Delikia, Damián Suárez y Lucas Riola, hagan lo propio en el acuatlón que se celebrará en esa misma localidad.

El dúo local, que competirá en la categoría júnior, espera también conseguir unos buenos resultados y poder poner a la comarca en lo más alto del panorama continental.

No en vano, ambos parten como los grandes favoritos de una selección española que está compuesta por Kevin Tarek Viñuela, Vicente Hernández, Julen Andueza, Marina Muñoz, Gemma Llabrés y Ana Carballo.