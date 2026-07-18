Lucas Riola se lleva la plata de Banyoles

Riola, primero por la izquierda, con su medalla Cedida

A pesar de la ausencia de última hora de Damián Suárez, la comarca siguió estando muy bien representada en el Campeonato de Europa de Acuatlón. Y es que allí también se encontraba su compañero en el Delikia, Lucas Riola, que realizó una carrera excepcional para adjudicarse la plata en la categoría júnior.

El cedeirés vio recompensado con esta medalla su gran trabajo previo, en el que siguió entrenando a tope para llevar a su mejor versión. Una que mostró en Banyoles casi desde el inicio, puesto que durante los 1.000 metros de la parte de natación ya se colocó en el grupo de cabeza.

Nada más salir del agua, le aguardaban cinco kilómetros de carrera a pie en los que debía resistir y si podía adelantar varias posiciones para conseguir esa presea tan buscada. Y vaya si lo hizo, pues metió un ritmo muy elevado que muchos de sus rivales no pudieron seguir, con lo que se fueron quedando.

A pesar de esa exhibición, Riola no pudo alcanzar al primer clasificado de su categoría Jonay Álvarez. Además, en tercer lugar quedó Arcadi Sala, cerrando así el triplete español.