Las traineras locales afrontan una bandera muy especial

Imagen de archivo de la VI Bandeira Cidade de Narón de traineras Jorge Meis

Tanto Remo Narón, como el Club do Mar de Mugardos y el Remo A Cabana-Ferrol vuelven a la acción este sábado con motivo de la celebración de una jornada muy especial, la XV Bandeira Virxe do Carme (O Grove, 16.15 horas).

Esta prueba, que coincide con una de las festividades más celebradas en Galicia, supondrá, además, el regreso a la celebración de una única regata. Esta situación puede beneficiar a las tres traineras locales, pues en ellas, a excepción de Mugardos, fue donde lograron sus mejores resultados.

Eso sí, no lo tendrán nada fácil, pues tanto sus antecesoras como sus predecesoras en la clasificación no se van a guardar nada, pues todas persiguen el mismo objetivo, que no es otro que lograr los máximos puntos posibles.

Unos para luchar por el primer puesto y así soñar con el regreso a la ACT, y otros para evitar el descenso, pues para el año disminuirá el número de equipos a ocho. Por ello, ninguna de las tres embarcaciones locales quiere despistarse ni un segundo y cometer un error que les cueste demasiado.

Por el momento, la que está cumpliendo mejor ese objetivo es Mugardos, ya que ocupa la sexta plaza con 22 puntos, los mismos que tiene Bueu-Simei, quinta clasificada. Por detrás, están Narón, con 15, y A Cabana-Ferrol, con 13.

Estas dos últimas traineras se encuentran en una posición peligrosa, por lo que esperan reaccionar este fin de semana en esta bandera tan especial. Por suerte para ellas, Cesantes-Rodavigo y Castropol están muy lejos, pero necesitan dejar a más por debajo si quieren conservar su plaza en la Liga Galega A.