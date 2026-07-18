Ares busca seguir con su inercia positiva

El Remo Ares, durante la regata disputada en Orio Aitor Arrizabalaga / aCT

Después de seis jornadas, la Eusko Label Liga pisa, por primera vez, aguas gallegas con motivo de la celebración de la VI Bandeira Masculina Chapela -concello de Redondela, prevista para este sábado (18.16 horas)–, y la V Bandeira Concello de Bueu –se disputará este domingo a las 12.21 horas–.

En estas dos localidades, que tan bien conoce el Remo Ares, busca continuar la inercia positiva que inició la semana pasada en Castro Urdiales y continuó en Orio, donde firmó su mejor puesto con ese noveno lugar.

Esa actuación puede ser la que cambie los ánimos de un inicio de campaña muy complicado en el que no le salió nada a los pupilos entrenados por Pendo. Y es que ocupan el último puesto en la clasificación, tras haber conseguido diez puntos en esas seis pruebas.

Con todo, esa última remontada los colocó a sólo tres puntos de un Chapela que, en esta ocasión, remará en casa, ante su gente, lo que supondrá un impulso más para una trainera que viene de vivir su peor día en la ACT, ya que no logró adaptarse a las condiciones del mar Cantábrico.

Ahora volverán a la ría, un territorio donde se sienten mucho más cómodos y en el que pueden volver a mostrar esa buena versión, algo que también quiere hacer un Ares al que este año le está costando un poco más.

Aun así, los locales se muestran confiados en romper esa mala racha que les persigue en ese tipo de pruebas y así reducir no sólo la distancia con sus compañeros gallegos, sino con Santurtzi y Lekittarra, sus dos grandes rivales por lograr la permanencia en la Eusko Label Liga.

Tanto Ares como Chapela confían en que estas dos embarcaciones no se adapten tan bien a las condiciones que plantea este campo de regatas, que estará encajado entre las bateas y los pantalanes.

Sin duda, esa situación, a la que no están acostumbradas, puede ser un factor clave en la serie que disputarán. Al igual que lo serán las calles, puesto que la uno y dos son las que tienen un mayor tramo protegido del viento, que se prevé especialmente intenso durante toda la jornada.

En cambio, de lo que no se tendrán que preocupar mucho es del oleaje, pues apenas alcanzará los 0,2-0,3 metros de altura, lo que, a priori, no proporcionará grandes diferencias como ocurrió la pasada jornada en Orio.

Con todos estos elementos en cuenta, se espera una regata en la que volverá a reinar la emoción y en la que Ares espera despertar de una vez por todas y hacer valer sus seis años de experiencia en la mejor liga de traineras. La confianza de Pendo en los suyos es total, ahora sólo falta que le salgan las cosas y que puedan celebrar en esta parada gallega.