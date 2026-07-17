Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Natación

Todo listo para la Travesía a Nado de Ares

La competición se celebrará este sábado a las 17.30 horas

Redacción
17/07/2026 21:22
Imagen de archivo de una edición de la Travesía a Nado de Ares
Imagen de archivo de una edición de la Travesía a Nado de Ares
Juan Rey-Cabarcos
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Ares ya está preparada para celebrar, otro año más, su tradicional Travesía a Nado. Esta prueba, que se disputará este sábado a partir de las 17.30 horas en la rampa grande del paseo marítimo de la villa, volverá a ejercer como elemento unificador entre el deporte y la fiesta. 

Y es que este evento es uno de los que más arraigo tiene en la zona y siempre atrae la atención de propios y extraños. Al igual que otros años, la organización de la prueba acortó las distancias en función de las edades. Así, en la carrera popular nadarán cien metros mientras que en otras se irán hasta los mil. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620