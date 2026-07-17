Todo listo para la Travesía a Nado de Ares

Imagen de archivo de una edición de la Travesía a Nado de Ares Juan Rey-Cabarcos

Ares ya está preparada para celebrar, otro año más, su tradicional Travesía a Nado. Esta prueba, que se disputará este sábado a partir de las 17.30 horas en la rampa grande del paseo marítimo de la villa, volverá a ejercer como elemento unificador entre el deporte y la fiesta.

Y es que este evento es uno de los que más arraigo tiene en la zona y siempre atrae la atención de propios y extraños. Al igual que otros años, la organización de la prueba acortó las distancias en función de las edades. Así, en la carrera popular nadarán cien metros mientras que en otras se irán hasta los mil.