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Atletismo

Pablo Vázquez se mete en la final del Europeo sub 18

El naronés acabó quinto en su serie de los 2.000 obstáculos

Redacción
17/07/2026 10:11
Pablo Vázquez acabó quinto en su serie
Pablo Vázquez acabó quinto en su serie
Daniel Meumann/RFEA
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Todos los ojos de los aficionados al atletismo en Ferrolterra apuntan a la misma dirección, concretamente a la localidad italiana de Rietti, lugar que acoge el Campeonato de Europa sub 18 y en el que están compitiendo dos locales: el naronés Pablo Vázquez y el ferrolano Bruno Castro. 

El del Atletismo Narón fue el primero que se quitó los nervios previos, pues inauguró este certamen participando en la prueba de 2.000 obstáculos. En ella, el joven local, que venía en plena forma, no falló y logró finalizar en la quinta posición tras una carrera en la que siempre estuvo en el grupo de cabeza. De hecho, finalizó a menos de seis décimas del primero. 

Esa situación, le permitió ganarse una plaza en la final que se disputa este domingo a las 9.45 horas. Eso también será lo que busque Bruno Castro, que entra este sábado en liza para participar en triple salto. 

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