O Rei da Granxa, mucho más que un torneo

Marcos Blanco tiene grandes proyectos para realizar en San Sadurniño Emilio Cortizas

Hace casi dos años una idea empezó a rondar por la cabeza de Marcos Blanco Couce (San Sadurniño, 1996) y era crear su propio evento de voleibol, más en concreto de vóley playa, para devolver a su pueblo y a ese deporte todo lo que le había dado durante tanto tiempo en su vida. Así, después de mucho trabajo e ilusión, surgió O Rei da Granxa, una competición, que se celebró en el Mesón A Granxa, situado en San Sadurniño, que llamó la atención de muchos deportistas, no sólo de Ferrolterra o de Galicia, sino incluso de gente de fuera.

Sin embargo, muchos no se animaron a acudir, bien por problemas de agenda o por ese desconocimiento ante un proyecto nuevo, que finalmente resultó ser toda una revelación. Ese éxito dio energías renovadas a un Marcos que se implicó mucho más. Decidió dedicarle “muchas más horas, prefiero no contarlas”, apunta entre risas, porque “al final, la única forma de sacar esto adelante es tomárselo como un trabajo, aunque sea algo vocacional”.

Pero lo cierto es que todo era para mejorar, pues “vimos que la gente respondió muy bien a la primera edición y querían ver cómo esto crecía. Eso nos ayudó mucho porque también atrajo la atención de muchas empresas que conseguimos que este año nos proporcionasen más material y medios para poder crear un recinto deportivo a la altura de lo que queremos hacer”. Y la verdad es que tanto él, como la cabeza visible, como sus compañeros, lo consiguieron. Además de las dos pistas que ya había montadas el año pasado, también hay unas gradas para que todo el mundo pueda disfrutar de este espectáculo.

Crecimiento

Pero antes de que lleguen ese 25 de julio, lo cierto es que Blanco realizó muchas pruebas antes para que todo salga a la perfección. Además, de servirle de práctica, también le permitió dar un paso más porque “si solo basábamos el proyecto en un evento cultural y una fiesta del vóley en todo el verano se nos quedaba un poco corto. La gente pedía más, entonces decidimos subir un escalón y traer todo el voleibol, sea amateur o profesional, aquí desde campeonatos gallegos, a tener un centro de formación para las bases para que aprendan a jugar a vóley playa y se desarrollen como jugadores”.

Esa, precisamente, es una de las partes que más ilusión le hacen, ya que “puedo ver cómo los niños y las niñas mejoran, cómo se interesan porque crezca esto. Me da mucha alegría, pero casi me hace tanta ilusión ver a los padres agradeciéndome al acabar por todo lo que estoy haciendo, ya que eso no lo hay por ahí”, dice el jugador y organizador.

Y es que Marcos no sólo contempla esta experiencia para Ferrolterra, sino que “quiero que sea para toda Galicia e incluso a futuro, gente de España, de Asturias, de Cantabria, de Madrid, que se muevan con el vóley, que se animen a venir aquí y a ver lo que estamos montando en San Sadurniño, donde hay una cultura muy grande por este deporte”, comenta. Además, para potenciar y difundir esa idea cuenta con la ayuda de sus compañeros del Intasa, algo que agradece. De hecho, no tuvo que insistirles, sino que “más bien fue al contrario”, apunta entre risas y añade que “como son jugadores profesionales, el verano es la época del año que la tienen más tranquila. Y con esto incluso encuentran una salida para darles y eso les ayuda a subsistir”.

Novedades

Entre todos consiguieron mejorar mucho una competición en la va a reinar el voleibol y el buen ambiente. Y es que Blanco comenta que “quiero que esto no sea un torneo, sino un evento festivo”, dice y agrega que “la idea es que, gracias a los convenios que firmamos con las empresas de aquí y en especial con el dueño del Mesón A Granxa, que nos ayuda en todo lo que necesitamos, todo sea una fiesta. Al mediodía intentaremos montar una sesión vermú, mientras que por la tarde vamos a tener inflables, pistas de tenis playa y vóley hierba para que todos, ya sean los que jueguen o no, pasen un buen rato”.

Marcos Blanco este año no participará en el torneo Emilio Cortizas

Esas no serán las únicas novedades respecto al año pasado, sino que “hay cosas que no anuncié en el cartel y que se mantendrán ocultas hasta el evento, pero hay una que me hace ilusión desvelar porque es algo que no se hizo nunca en España. Yo sólo lo vi en Lituania, y no estaba seguro de cómo iba a salir”, aseveró y añadió que “como queremos que sea un evento 24 horas lo que vamos a hacer es, por la noche, cambiar las pistas normales por unas retroiluminadas en las que las líneas y la red tendrán luces LED. Espero que salga todo bien”.

Además, Marcos Blanco también comenta que están listos para combatir las altas temperaturas que pueda haber, ya que “vamos a montar sistemas de aspersión para bajar la temperatura de la arena y establecer puntos de avituallamiento por todo el recinto”.

Un torneo internacional

Con todo, aunque O Rei da Granxa es su gran proyecto, lo cierto es que el sadurniñense está trabajando en organizar un torneo internacional sénior entre el 22 y 23 de agosto, para que todo el mundo pueda disfrutar de los mejores jugadores del planeta. Eso sí, no será nada fácil, pero “sino lo intentas, fijo que no sale”, dice.

En este sentido, señala que su intención “es crear un vínculo entre Portugal y Galicia para que no haya fronteras. Hay muchos deportistas de Lisboa, que están subiendo a jugar pruebas sueltas, pero no hay nadie que de verdad haga un nexo. Entonces, la idea es que tengan una zona preparada para que pasen la noche, que haya vestuarios, duchas y tener catering para todos”. Precisamente, Blanco, que todavía no abrió las inscripciones del torneo, desvela que “ya estoy hablando con ellos, pero no puedo confirmar a ninguno todavía. Lo que sí que puedo decir es que vamos a hacer un campus en el que estarán Nathan Matos, campeón de la Copa del Rey, y Calíope García, otra jugadora top”.

Sin duda, son dos eventos históricos de una persona que trabaja mucho para sacarlos adelante y que sirve como forma de agradecer a un pueblo, San Sadurniño, y a un deporte, el voleibol, que tanto le ha dado en su vida.