Cerca de 220 deportistas participarán en una nueva edición del Triatlón Cidade Ferrol

Imagen de la presentación del trofeo Cidade de Ferrol Cedida

Cada vez falta menos para la celebración de una de las pruebas más emblemáticas de triatlón en Ferrol. Concretamente, mañana, sábado 18, tendrá lugar la XXIV edición del Cidade de Ferrol, un evento en el que hay inscritas casi 220 personas y que además de formar parte de la Liga Galega de la especialidad, también será puntuable para el ranking nacional.

Esa no será la única novedad de una prueba que cuenta con la colaboración del Triatlón Ferrol, del Concello y de Javier Gómez Noya, leyenda de esta disciplina. Y es que esa misma jornada se organizará un clasificatorio Youth para el Campeonato de España de Melilla.

En este sentido, el alcalde José Manuel Rey Varela comentó que “estamos ante unha oportunidade única de ver en acción ás promesas que marcaron o futuro”, indicó, al tiempo que agradeció a Gómez Noya, a Cali Formoso, presidente del Triatlón Ferrol, y a la Federación Gallega su implicación en la organización de esta nueva edición.

Respecto a la competición liguera, Cali comentó que los participantes se enfrentarán, a partir de las 15.30 horas, a 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco de carrera a pie. Mientras que en el clasificatorio, que empezará a las 18.30 horas, recorrerán 300 metros nadando, diez en bici y dos corriendo.