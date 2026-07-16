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Atletismo

Belén Toimil acaba séptima en Madrid

La mugardesa logró un mejor lanzamiento de 17,54 metros

Redacción
16/07/2026 22:09
Belen Toimil, durante una competición pasada
Belen Toimil, durante una competición pasada
FRANCISCO FALOMIR ARIAS
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Esta vez no pudo ser. Belén Toimil, que llegaba después de conseguir su mejor marca al aire libre y la segunda mejor de la temporada en el Meeting de Ordizia, no pudo replicar ese gran rendimiento en el Continental Tour Silver de Madrid. En la capital madrileña, la mugardesa logró un mejor lanzamiento de 17,54 metros, algo lejos de los17,70 con los que se presentó. 

La del Playas de Castellón lo intentó hasta el final, pero no encontró el ritmo necesario para conseguir ese gran registro que la impulsase en la clasificación. Finalmente, finalizó en la séptima de un concurso en el que venció la sueca Fanny Roos, que se fue hasta los 19,48 metros. En segunda posición acabó la lusa Jessica Inchude (19,06) y cerró el podio su compatriota Auriol Dongmo (18,65). 

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