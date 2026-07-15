Lola Basanta y Daniel Blanco, directos al Mundial de Italia

Daniel Blanco y Lola Basanta, en una foto de archivo Daniel Alexandre

Era un secreto a voces, pero por fin se confirmó. Ferrolterra estará presente en el Campeonato del Mundo júnior de kickboxing que se celebrará, del 18 al 27 de septiembre, en la localidad italiana de Jesolo. En concreto, acudirán como representación comarcal dos prodigios del Juancho Vázquez Trasancos: Lola Basanta Ramos y Daniel Blanco López.

Después de sus múltiples éxitos a nivel nacional, los dos últimos fueron el oro en el Campeonato de España que se disputó en Alcobendas, los pupilos de Bea Pérez afrontan ahora otra nueva aventura internacional en la que intentarán seguir demostrando toda su calidad y situar el nombre de su club en lo más alto. Los dos saben que no será nada fácil, pero con esfuerzo y trabajo todo se puede lograr.

Esta decisión se conoció poco después de finalizar una concentración a la que acudieron muchos deportistas, por lo que el cuerpo técnico formado por Rafael Granados, Iván Garrido, Borja Mendioroz, David Martínez, Javier Domínguez y José Ángel Gómez tuvo que hacer un cribado, en el que se colaron Lola Basanta y Daniel Blanco, junto a otros 44 luchadores que buscarán el mismo objetivo: proclamarse campeones del mundo en la categoría júnior.