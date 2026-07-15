La comarca regresa bañada en oro del Campeonato de España

Hugo González ganó cinco medallas de oro Cedida

Ferrolterra sigue asombrando en cada competición a la que acude, especialmente si se trata de un deporte acuático. En este sentido, una pequeña, pero talentosa delegación comarca –compuesta por deportistas del Náutico de Narón, Marina Ferrol, Natación Ferrol y Cedeira– acudió al Campeonato de España alevín que se disputó en Cádiz para demostrar todo su nivel. Y así lo hizo, pues regresó de tierras andaluzas con una mochila cargada de medallas de color dorado.

Y es que en casi cada prueba en la que participó, el resultado fue el mismo: una victoria, que a veces solía venir acompañada de algún récord gallego o incluso nacional. En este sentido, el nadador más prolífico fue el naronés Hugo González, que se proclamó campeón nacional en cinco ocasiones en la categoría de 13 años. El del Náutico fue el mejor en 100 libre, en 50 y 100 espalda y en 50 y 100 mariposa. Además, en 50 mariposa logró el récord nacional al parar el crono en 26.50, un registro increíble para su edad.

Pero González no fue el único que conquistó la cima nacional, pues Iván Gómez, del Natación Cedeira, también lo hizo. Este joven deportista de 12 años triunfó en 400 y 800 libre después de dar dos auténticas exhibiciones. Además, en 200 libre se adjudicó una plata que casi es oro. Ellos dos fueron los más destacados, pero también acudieron y realizaron un gran papel Adrián Suárez –compitió en 100, 200, 400 y 800 libre; y en 400 estilos, logrando dos undécimas posiciones en 400 libre y 400 estilos–, Sabela García –400 y 800 libre, situándose en el “top 30” de las preliminares–, Aisha Martínez –100 y 200 espalda, acabando en el “top 20”–, Blanca Arroyo –100 y 200 braza, en la que terminó octava–, Carla Pico –50 y 100 mariposa, donde acabó octava– y Martina García –200 mariposa y 200 y 400 estilos, prueba en la que fue décima–.