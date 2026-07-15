Gran estreno europeo para Sofía Couce

Sofía Couce, durante otro campeonato que disputó Cedida

La naronesa Sofía Couce continúa dando pasos agigantados en su crecimiento como deportista. Después de cosechar múltiples éxitos en el plano nacional, ahora espera conseguir también a nivel internacional con España. En este sentido, la del Nervión recibió nuevamente la llamada de la selección para acudir al Campeonato de Europa que se está disputando en Gondomar (Portugal), una competición en la que participa tanto en la modalidad por equipos, como individual y dobles.

Precisamente en la primera de estas categorías fue donde Couce compitió y contribuyó a que el combinado nacional finalizase en una grandísima quinta posición. Eso sí, la local tuvo que ganarse ese hueco en un equipo que compartía con grandes jugadoras como son Camila Moscoso, Irina Gimeno, María Berzosa y Renata Shypsha.

España comenzó su andadura en el campeonato midiéndose en la fase de grupos a Bulgaria, a la que venció de manera contundente gracias a Berzosa –superó a Nina Nikolova por 11-8, 12-10 y 11-8–, Moscoso –ganó a Sidelya Mutlu por 17-15, 11-2 y 11-7– y Gimeno –venció a por 3-2, con parciales de 9-11, 11-7, 4-11, 11-8 y 13-11–. Ese inicio, sin embargo, no se prolongó en el segundo duelo ante la anfitriona, pues cayó por un ajustado 3-2 –Berzosa, en dos ocasiones tras imponerse a Julia Leal y Mariana Santa Comba, fue la encargada de los puntos estatales–.

Con todo, ese traspié quedó rápidamente atrás con la victoria ante Hungría (3-0), en la que se estrenó Shypsha, ganando su duelo a Rebeka Nagy, que supuso la clasificación a la siguiente ronda. En ella, Sofía Couce esperaba que le llegase esa oportunidad por la que tanto luchó durante todo el año. Sin embargo, no pudo ser. Le tocó ver y animar a sus compañeras contra Bélgica (3-2). El equipo nacional comenzó con una contundente victoria de María Berzosa sobre Kathe De Meyer (11-7, 12-10 y 11-9).

Sin embargo, la alegría duró poco porque la belga Lilou Massart empató la contienda al vencer a Camila Moscoso por 1-3, con parciales de 5-11, 11-9, 9-11 y 9-11. El tercer duelo, por suerte, cayó del lado nacional, ya que Renata Shypsha superó a Lessia Lewycky (11-5, 11-9 y 11-7) poco antes de que Massart se impusiese a Berzosa (6-11, 6-11, 11-4, 12-10 y 10-12). Sin embargo, en el quinto y definitivo encuentro, apareció Moscoso para ganar a Kathe De Meyer (5-11, 11-8, 11-7 y 11-5) y meter a la selección española en cuartos.

Ahí esperaba una Francia que no pondría las cosas fáciles. Y vaya si lo hizo, pues el conjunto galo triunfó en una de las mejores eliminatorias del torneo (3-2). A pesar de que España se adelantó en el marcador por 2-0 gracias a Berzosa –se impuso a Leana Hochart– y Moscoso –venció a Nina Guo Zheng–, su oponente logró darle la vuelta al luminoso gracias a tres partidazos de Jade Huynhg, Guo y Hochart, que se repusieron de sus derrotas cosechadas previamente. Este traspié impidió a España pelear por las medallas, el gran objetivo.

No obstante, quedaba el partido por el quinto puesto ante un viejo conocido, Bulgaria. Nuevamente, la selección logró imponerse gracias a la actuación de Sofía, que se estrenó con victoria ante Nina Nikolova; Gimeno, venció a Anita Petkova; y Shypsha, que hizo lo propio contra Deya Mitanova. Ahora Couce afrontará el torneo individual y de dobles, en el que buscará mejorar ese quinto puesto.