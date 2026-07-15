Arco Narón y Arco Ferrol vuelven a triunfar en el Trofeo Aniversario del club Boa Vila

Lúa Teijeiro e Iria Zaragoza compartiendo podio Cedida

El Arco Narón y el Arco Ferrol continúan con su buena racha de resultados. Después de los logros cosechados en la última jornada de la Liga Galega, las dos entidades de Ferrolterra arrasaron en el Trofeo 35º Aniversario Club Boa Vila, celebrado el pasado fin de semana en Pontevedra.

A pesar de que en esta ocasión no acudieron con una delegación muy numerosa, apenas fueron cuatro naroneses y cinco tiradores ferrolanos, todos ellos lograron grandes resultados. Para empezar, en la categoría recurvo sub 18 hubo doblete local, ya que Lúa Teijeiro Aneiros se proclamó campeona tras conseguir 628 puntos, una cifra que supone la mejor marca gallega de la temporada. Justo un puesto por detrás finalizó su compañera Iria Zaragoza López, con 503, mientras que la también naronesa Lorena Fraga Vilariño fue cuarta, con un registro de 375 tantos.

En recurvo hombre, los éxitos continuaron gracias al tercer puesto cosechado por Guillermo Javier Rodríguez González (Arco Ferrol). En esta misma división también compitieron Daniel Rodríguez Calvete, que fue sexto, Luis Baamonde Antelo, que acabó séptimo, y Juan Dopico López, decimocuarto. Por último, en recurvo mujer, Ana María Fernández Coira se proclamó campeona.